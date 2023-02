Ex de Eduin Caz deslumbra en Instagram tras separación de vocalista de Grupo Firme

Después de que Eduin Caz dejara ver que está separado de su esposa, Daisy Anahy, la empresaria reapareció en su cuenta de Instagram para deslumbrar a sus seguidores con su publicación, pues además de lucir espectacular con un traje blanco, la ex del vocalista de Grupo Firme sigue con sus negocios y proyectos laborales, pues al parecer no permitirá que esta polémica afecte su vida laboral, la cual está haciendo con una conocida celebridad.

Fue durante los Premios Lo Nuestro 2023, que el cantante de "En tu perra vida" dedicó sus galardones a su "exesposa", a la que aseguró que siempre iba a amar. Debido a que lo dijo en un tono poco serio, para muchos no quedó claro si de verdad estaba enfrentando una crisis matrimonial, ya que en redes sociales comenzaron a especular que sólo quería que hablaran de él, por lo que inmediatamente el intérprete de regional mexicano tomó sus redes sociales e indicó que lo dejaran "hacer su luchita".

Daisy Anahy reaparece en Instagram con poderoso mensaje

En tanto, este viernes Daisy Anahy fue una de las invitadas a un evento organizado por Lose Fat Gain Life MB en Los Ángeles, California, por lo que eligió un traje blanco, con unas transparencias y brillos en las piernas con las cuales le dio un toque sensual a esta pieza que era muy formal y elegante. La empresaria compartió en su cuenta de la plataforma de Meta las fotos de su look deslumbrando a sus más de 3.1 millones de seguidores, quienes inmediatamente le comentaron.

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue su mensaje, ya que muchos los tomaron como una reacción después de que Eduin Caz confirmara que terminó después de 13 años juntos. "Todos necesitamos ese momento de oscuridad para ver qué es lo que realmente brilla en nuestras vidas", colocó en la descripción la exesposa del vocalista, quien hasta el momento no ha dado ninguna declaración al respecto del supuesto fin de su matrimonio.

En tanto, en las imágenes no aparece sola, pues en el evento estuvo con Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, con la que colaboró para su línea de maquillaje ‘Anahy Collection’. Sin embargo, la presencia de la pareja del artista no gustó mucho a los fans de la ex pareja de Eduin Caz, ya que en los comentarios le dejaron varias advertencias sobre la supuesta personalidad de la celebridad.

"Haha creo que la Kenia y Larry están salados …hacen que las parejas se divorcien", "No es bueno que te hayas asociado con Kenia porque como que tiene mala suerte para cuando se asocian con ella al rato te va a dejar de hablar como a Mayeli cuando se divorció de Lupillo Rivera" y "Kenya se está aprovechando de tu fama", son algunos de los comentarios que se pueden leer, sin embargo, también están aquellos que la apoyan y los que se dieron cuenta que aún posee lo que parece ser su anillo de casada, por lo que aún hay dudas si lo que dijo Eduin fue real o no.

