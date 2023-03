Daisy Anahy, exesposa de Eduin Caz, revela que hubo un "error" durante su embarazo

Daisy Anahy, ahora exesposa de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, a través de sus redes sociales, platicó con con sus seguidores sobre la espera de su tercer hijo, de quien se anunció su llegada desde el mes de noviembre con una sesión de fotos, donde también aparecieron los dos anteriores hijos de la pareja hoy separada. Pero la también influencer dijo que hay “un error”.

Los rumores de su separación se confirmaron durante la pasada entrega de los Premios Lo Nuestro. Ahí Eduin dedicó sus premios y mencionó la palabra “exesposa”, cosa que posteriormente confirmó con la difusión de un video, donde dijo que “lo dejaron”, pero que seguía en la lucha de reconquistar a su expareja.

Daisy responde a las críticas

La influencer fue cuestionada sobre la verdad de su embarazo, ya que los contenidos que muestra en sus redes sociales “no se lo nota su pancita”, por lo que la también influencer salió a aclarar las críticas y dio a conocer un “error” que apenas se puede creer. En meses pasados la expareja anunció que esperaban la llegada de una niña, sin embargo resulta esto no será así, ya que se trata de un niño: "Voy a tener niño, no sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa que le hayamos hecho exámenes de ADN desde bien bebito y nos hubieran dicho que era niña, y no manches, ya tengo un montón de meses y aunque digan que me pongo almohada, y ya saben, los mitoteros, aquí lo traigo y es niño, les voy a dejar evidencia, para que vean".

Daisy muestra el progreso de su embarazo. | Foto: Instagram @anahydpg

Daysi y su separación de Eduin Caz

Daysi no aborda el tema de la separación de su pareja, por lo que mantiene una actitud discreta ante el asunto. Sin embargo, los internautas no dejan de hacerle preguntas y comentarios sobre su relación con Eduin Caz. Existen quienes la animan y le de el perdón a su ex, pero hay otros a señalan que no merece perdón, pero todo parece indicar a un tema de infidelidad de parte del vocalista de Grupo Firme, situación que no se hace presente por primera vez.

Así se ve Daisy Anahy durante su embarazo. | Foto: Instagram @anahydpg

Sin embargo otros usuarios señalan que esto solo es una supuesta estrategia publicitaría: “Puede ser publicidad todo esto sabes... también puede ser lo que tú dices que no lo tolera por el embarazo. Pero si es por tooodas las infidelidades o por como la plata 'lo cambio', de verdad no debería regresar con él, no va a cambiar y ella ya tiene la espina de la duda, no tendrá tranquilidad y la paz no tiene precio y simplemente no se negocia con nadie. Después de tantos engaños y mentiras la fractura en una relación es muy grande ella estará siempre alerta (es posible que descuide sus hijos por eso) y él se va a cansar de los reclamos, es más sano que como adultos lo dejen hasta ahí y que trabajen en tener una buena relación como padres separados por el bienestar de los hijos y ya", señala un comentario de un seguidor de Daysi.

Sigue leyendo:

Daisy Anahy comparte una poderosa canción de Karo G ¿contestación para Eduin Caz?: “Decidí empezar de cero”

Eduin Caz tiene 4 meses desde que superó un tema muy importante de su vida

VIDEO | Eduin Caz anda triste y se la pasa de fiesta después del anuncio de su separación, así han sido sus noches