Daisy Anahy comparte una poderosa canción de Karo G ¿contestación para Eduin Caz?: “Decidí empezar de cero”

Sigue la expectativa en torno al matrimonio de Eduin Caz y Daisy Anahy, aunque fue el vocalista de Grupo Firme quien dijo que ya no están juntos, pero que está haciendo lo posible para regresar, también ha dado a conocer en redes sociales que está triste y se la pasa cantando canciones de desamor, ahora fue ella quien presuntamente podría haber dado una respuesta.

La celebridad de redes sociales dio a conocer una historia en su cuenta oficial en Instagram en donde la siguen más de 3 millones de personas, en las imágenes aparece maquillándose con los productos de su línea de belleza, pero una de las cosas que más llamaron la atención del clip es la música de fondo que corresponde a un tema de Karol G.

La pieza se llama “Gucci los paños” y forma parte del nuevo disco de “La Bichota”, es una melodía de desamor y reproche en la que se habla de una relación fallida, Daisy aprovechó el verso “Me decidí a empezar de cero, y ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando. Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme, to's dicen que eres el pendejo del año”, para vestir su clip.

Hay que puntualizar en que Daisy no expresó que es dedicada a Eduin Caz, pues ella no ha dicho algo al respecto sobre su presunta separación, solamente ha grabado videos con sus hijos y disfrutando de su embarazo, pero en ninguno aparece el intérprete de “El amor no fue pa’ mi” y “El Tóxico”.

Los comentarios y el apoyo para Daisy Anahy

En la misma publicación varias personas se pronunciaron al respecto de lo que pasa por la vida personal de las figuras públicas y hay quienes le sugieren a la influencer que no regrese con el artista y que mejor siga su vida solamente con sus hijos. “Mujerona! No lo perdones no saben lo que tienen hasta que lo ven perdido”, dice una de las seguidoras de Anahy.

Tenían 12 años juntos. IG/eduincaz

Detalles sobre la pareja

Eduin Caz y Daisy Anahy se conocieron cuando eran adolescentes y asistían a la misma escuela, ahí nació el amor y empezó el noviazgo, cabe destacar que en ese momento el músico apenas iniciaba con el sueño de convertirse en un gran intérprete de regional mexicano y de lo que ahora puede presumir.

Enamorados y con el compromiso de ser fieles tuvieron dos hijos, el primero Eduin Gerardo y la segunda Geraldine, pero a finales del 2022 dieron la noticia que se convertirá nuevamente en padres de una niña, aunque hay rumores de que el verdadero sexo del bebé es hombre, pero ellos no han confirmado aún.

Seguir leyendo

Eduin Caz lanza canción de desamor junto a Luis R Conriquez ¿indirecta para su ex?: “Porque sólo yo sé como quererte”