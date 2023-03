Eduin Caz preocupa a sus fans tras inquietante mensaje: “No estoy en mi mejor momento”

Eduin Caz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que escribió un inquietante mensaje con el que causó una gran preocupación entre sus fans pues dejó ver que el separarse de su esposa Daisy Anahy lo tiene muy afectado por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos respecto al mal momento que se encuentra atravesando el vocalista del Grupo Firme.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Eduin Caz realizó la publicación en cuestión, en la cual difundió distintas fotos donde aparece mordiendo un pastel con el número ocho, el cual, hace alusión a los ocho millones de seguidores que ostenta en la mencionada aplicación de la camarita y lo que debería haber sido una celebración absoluta terminó preocupando a sus fans pues el cantante de 28 años reconoció que no se encuentra en su mejor momento y aunque no lo dijo de forma explícita sus fans aseguran que la situación en la que se encuentra es por su reciente separación de su esposa, la cual se detonó debido a una supuesta infidelidad del intérprete de éxitos como “Ya supérame” y “El Tóxico”.

Eduin Caz reconoció que no está pasando por un buen momento. Foto: IG: eduincaz

“El día de hoy llegamos a los 8 millones. Sé que no estoy en el mejor momento y sé que muchos están solamente para encontrar algún chisme de mi vida, pero al igual les agradezco el gesto de andar pendiente de mí. Los que sí están porque les gusta saber de mi proyecto de música o porque me tienen un cariño y aprecio se los agradezco mil veces más. Muchas gracias”, fue el texto que escribió Eduin Caz, quien de inmediato comenzó a recibir distintos mensajes de sus fans y hasta de algunas otras celebridades de la farándula en los que le expresaron todo su apoyo en este complicado momento que se encuentra atravesando.

Es importante señalar que estas postales de Eduin Caz también generaron una gran polémica en redes sociales pues fueron tomadas desde un lujoso yate que lo paseo por la costa de Miami, Florida y en otras historias de Instagram se pudo ver que tuvo una celebración a lo grande, por lo que en redes sociales se comenzó a especular que únicamente está utilizando su separación para acaparar la atención y mantener su fama en redes sociales, no obstante, el cantante no ha respondido a estas críticas.

Eduin Caz y Daisy Anahy terminaron su relación hace unas semanas atras. Foto: IG: eduincaz

Daisy Anahy pone tierra de por medio ante ruegos de Eduin Caz

Durante las últimas semanas, Eduin Caz no ha tenido reparo en reconocer que lo tiene muy afectado el hecho de haberse separado de su esposa Daisy Anahy y en más de una ocasión le ha pedido que lo perdone, sin embargo, la también influencer no ha respondido a ninguno de los mensajes del vocalista de Grupo Firme y para no ceder ante la presión decidió poner tierra de por medio pues actualmente se encuentra de viaje por tierras europeas.

Daisy Anahy presumió su pancita de embarazada desde Italia. Foto: IG: anahydpg

De momento, se desconoce cuándo regresará Daisy Anahy al país, sin embargo, se espera que en cuanto ponga un pie en suelo mexicano pueda hablar de si situación sentimental con Eduin Caz, con quien se encuentra esperando su tercer hijo.

