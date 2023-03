Redes sociales vs entrenamiento: mitos y verdades del fisicoconstructivismo que debes conocer

Las redes sociales han tomado cada vez más auge a medida que las tecnologías han crecido, pues si bien, muchas personas las ocupan para divertirse y pasar momentos agradables, otros más les dan uso de carácter lucrativo, desinformando a la gente en cuanto a varios temas, los cuales pueden poner en riesgo la salud e integridad de las personas.

Es por ello que no debemos confiarnos de todo lo que podemos percibir a través de ellas, pues, aunque un "influencer" tenga miles de seguidores, esto no quiere decir que conozca sobre un tema en específico, como lo puede el fisicoconstructivismo.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, el atleta, entrenador personal y ganador de varias competencias, José Luis Montes afirma que el auge de las redes sociales ha generado que "muchos ahora son expertos en todas las materias, cualquier persona ahora ya es experta y opina de los que sea".

El multicampeón señala que es necesario que una persona se informe de manera correcta ya que hay quienes le confían por completo su salud, lo cual es un tema muy delicado, pues si no se da una correcta orientación a los asesorados o seguidores, podría haber repercusiones irreversibles.

"Lo que realmente puede ayudar a determinar esa credibilidad es el resultado que ha dado esa persona" Foto: Facebook

"Estamos jugando y trabajando con algo tan delicado con algo tan delicado como lo es la salud física de una persona, el hecho de poner la salud en tus manos es una responsabilidad muy grande y creo que las personas no han visto o no valoran esa parte".

Se trata de construir una credibilidad

José Luis Montes, que inició hace más de 14 años sus entrenamientos y lleva aproximadamente 12 años asesorando y entrenado personas, afirma que la credibilidad y la evidencia juegan un papel importante en las personas, pues no basta con que en las redes sociales haga mucho contenido o que tenga un sin fin de seguidores, pues las cosas se deben poder comprobar.

"Lo que realmente puede ayudar a determinar esa credibilidad es el resultado que ha dado esa persona y a cuantos ha podido apoyar en la transformación de su físico. Estoy seguro que parte de la credibilidad que puedes tener como entrenador personal y como asesor, son los resultados y no solo los resultados contigo mismo, sino tu cartera de pacientes que han logrado que tengan un cambio físico", dijo.

Acota que ahora, las redes sociales han generado que los influencers compren personas que ellos mismos no trabajaron y que solo buscan crearse de un nombre y obtener ganancias adicionales.

El atleta, que también es conocido por sus seguidores como "el tío Montes" señala que, en temas de entrenamiento, hay varios que pueden servir a las personas y que no necesariamente deben coincidir con los de la persona que siguen porque los objetivos son diferentes y todo depende de lo que uno mismo busque lograr.

La inclusión de la mujer es un gran avance tanto en este deporte como en muchos otros Foto: Facebook

"Todos los entrenamientos funcionan, pero definitivamente, cada entrenamiento va a ser enfocado al objetivo de cada persona, necesidades y obviamente su condición actual".

La mujer y los mitos que surgen en el entrenamiento

Una de las grandes vertientes que ha tenido este deporte, es sin duda la inclusión de la mujer, pues en varias ocasiones se ha llegado a pensar que si se ejercitan con pesas "se pondrán como hombres" lo cual llega a ser uno de los mitos más viejos, pero aún hoy en día puede influenciar la toma de decisiones para que ellas decidan si o no comenzar a entrenar.

Al respecto, José Luis Montes señala que realmente una mujer que entrena de manera natural nunca se pondrá como hombre, pues las hormonas de las que depende cada sexo, son diferentes, pero lo que si pueden llegar a logra es un cuerpo definido y estético.

"Si bien es el tema hormonal puede afectar en ellas a que tengan resultados tan rápidos pero la constancia es lo que hace la diferencia".

En cuanto a la inclusión de las mujeres en este deporte, el multicampeón dijo que es un gran avance tanto en este deporte como en muchos otros, pues las mujeres han demostrado que pueden lograr resultados incluso mejores que los hombres, lo cual es un gran progreso y que rompe totalmente con las creencias y mitos que han girado en torno al tema.

"Yo pienso que la apertura para ellas desde hace ya muchos años ha sido increíble y honestamente es que es ponen unas ganas fuertísimas, incluso a veces le ponen hasta más peso que los hombres y eso exactamente no significa que te vayas a poner como hombre".

El entrenamiento no es una carrera

En muchas ocasiones, la gente deja este deporte debido a que no ve los resultados obtenidos en los tiempos que les gustaría en incluso se llegan desesperar por el lento avance que presentan.

Por lo anterior, José Luis Montes señala que esto "no es una carrera" pues es algo que lleva mucho tiempo y aunque pueda que conseguir ciertos objetivos lleve más tiempo de lo esperado "se puede lograr".

"El ejercicio te va a dar una visión diferente de lo que tú quieres lograr y te va a dar demasiada disciplina, así que no te desesperes porque créeme que esto no es una carrera de tiempo, es una carrera que te va a llevar demasiado, esto no es a corto plazo, es a largo plazo".

SEGUIR LEYENDO:

Atletas recomiendan tener motivación y resiliencia para mejorar en el fitness

¡Entrena como profesional! Estos atletas comparten sus rutinas de ejercicios en casa

Buenos hábitos y constancia definen al fitness, asegura el atleta Memo Rodríguez | VIDEO

dhfm