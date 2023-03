VIDEO | El TikTok más triste: contratan a payasos y al llegar se enteran que es el funeral de un niño

Las redes sociales se han convertido en una herramienta no solamente para informar, también para mostrar la vida cotidiana de las personas. Desde los aspectos más felices, hasta las historias más íntimas, pasando por anécdotas tristas. Esto fue lo que le sucedió a un grupo de payasos en México, luego de ser contratados para dar un show infantil.

Los denominados "Star Payasos" catalogaron el hecho como "El TikTok más triste que hemos hecho". El grupo de animadores cuentan con más de 170 mil seguidores. Y es que sin saberlo, fueron contratados para un funeral de un niño con una rutina de chistes.

"Se nos partió el alma, tuvimos que ser profesionales", comentaron los payasos a través de la app de origen chino

Al enterarse de lo que estaba pasando, uno de los payasos no pudo evitar el sentimiento y soltó en llanto, por lo que los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar. De acuerdo con el testimonio, una familia los contrató para un show infantil. El inmueble estaba lleno de niños y juegos.

Una vez que ingresaron a la casa, los artistas se percataron que había un féretro blanco con muchas flores alrededor. De igual forma, en el centro del inmueble había una fotografía de la persona que estaban siendo velada. El espectáculo continuó con dinámicas y juegos para los niños que estaban presentes. Luego del show, uno de los payasos se sinceró y dijo: "Muchas gracias por darnos la oportunidad de trabajar, que vivas por siempre en el reino de los cielos".

El clip tiene más de un millón de me gusta y cientos de comentarios de los usuarios

Al cabo de unos segundos, el payaso se puso de pie y pidió un aplauso para el pequeño Christopher, el niño que estaba siendo velado en el momento en que llegaron los animadores. "Se nos partió el alma, tuvimos que ser profesionales", comentaron los payasos a través de la app de origen chino.

El clip tiene más de un millón de me gusta y cientos de comentarios de los usuarios. "Que valor para trabajar", "Admiración y respeto para ti", "se me enchinó la piel", "como duelen estas despedidas", "te juro que yo no hubiera podido, me la hubiera pasado llorando", fueron algunos comentarios.

