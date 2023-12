“Ella no se quejó”: Carlos Cuevas defiende a su sobrino Mau Cuevas tras señalamientos de grooming contra Paulina Florencia

Desde hace un par de semanas los nombres del empresario, Mauricio Cuevas y el de su esposa, Paulina Florencia, han encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que dieron a conocer que iniciaron su romance cuando él tenía 28 años y ella tan solo 14, por lo que el también publirrelacionista fue señalado de grooming, es decir, de acosar a una menor, y como era de esperarse las críticas no se hicieron esperar, no obstante, todo parece indicar que dicha relación fue apoyada desde el principio por la familia del también DJ pues su tío, el famoso cantante, Carlos Cuevas, defendió la relación de su sobrino y sus declaraciones lo pusieron en el ojo del huracán.

Estas polémicas declaraciones de Carlos Cuevas fueron realizadas durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos “De primera mano”, en la cual, el cantante fue cuestionado sobre la controversia que hay en torno a su sobrino y su esposa, no obstante, las declaraciones del “Rey del Bolero” resultaron un tanto contradictorias y a favor del hijo de su hermano Jesús Cuevas pues, aunque confesó estar en contra de cualquier tipo de abuso infantil, señaló que es un fenómeno que siempre ha ocurrido y con el que ha aprendido a vivir, incluso, recordó que sus padres se llevaban una diferencia de 13 años.

“Es que ahora, va creciendo la sociedad, tenemos que tener respeto por la juventud, por los niños. Yo recuerdo que mi papá le llevaba 13 años a mi mamá, nuestros abuelos tenían pasiones con las chavitas de las haciendas, es una cosa que no está bien, pero que con el tiempo hemos aprendido a vivir así”, comentó Carlos Cuevas.

“Ella no se quejó”, Carlos Cuevas defiende a su sobrino tras señalamientos de grooming

En otro momento de la entrevista, Carlos Cuevas fue directo al grano y aseguró que, aunque no estaba bien el hecho de que su sobrino, Mauricio Cuevas, hubiera iniciado un relación con su ahora esposa cuando ella tenía 14 años y él 28, no hubo ningún tipo de problema en su momento porque “nadie se quejó”, además, desde que comenzaron su relación los ha visto muy felices.

“Estoy en contra de lo que sea abuso a los menores de edad, a la niñez, sobre todo, pero ahí no me puedo meter porque yo los he visto muy felices, ella no se quejó, su familia no se quejó, eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero cada quien su vida también, para qué hacemos una cosa más grande de lo que es” sentenció Carlos Cuevas, cuyas palabras lo convirtieron en blando de todo tipo de críticas en plataformas digitales.

Para finalizar sus comentarios respecto al tema, Carlos Cuevas señaló que este escándalo en el que su sobrino, Mauricio Cuevas, está involucrado fue por una cuestión de la llamada “generación de cristal”, no obstante, señaló que estos temas son “válidos” y reiteró que, en su caso, es muy respetuosos de las mujeres.

“Tiene mucho que ver con la generación de cristal, todas las cuestiones que han salido sociales en contra de la mujer, que también es válido, que yo respeto muchísimo a la mujer, nací de una mujer brillante que fue mi madre, mi esposa que es una dama, mi hija”, finalizó Carlos Cuevas, quien no ha respondido a las críticas que recibió tras sus declaraciones.