Florencia Guillot recibe fuertes críticas por retomar sus redes sociales tras polémica del grooming

Florencia Guillot se convirtió en blanco de la polémica una vez más, en esta ocasión usuarios en TikTok arremetieron en su contra calificándola de “irresponsable” por retomar sus redes sociales como si nada hubiera ocurrido. Y es que hace algunas semanas la influencer fue acusada de romantizar el grooming por el podcast en el que Paulina Florencia y Mauricio Cuevas relatan su historia de pareja que comenzó cuando ella tenía 14 años y él 28.

Florencia Guillot retoma sus redes sociales entre críticas

La creadora de contenido desató una fuerte polémica hace algunas semanas por el podcats que compartió en sus redes sociales en el que Paulina Florencia y su esposo relatan su historia de amor. Guillot fue señalada de romantizar un delito, se trata del grooming que es el proceso en el que una persona adulta se gana la confianza de un menor con la intención de involucrarlos en una actividad sexual.

Paulina Florencia y Mauricio Cuevas desatan polémica por su historia de pareja. Foto: IG @theurbanbeauty

Tras lo ocurrido, Florencia Guillot retomó sus redes sociales con un video en TikTok en el que realiza una reseña sobre uno de los restaurantes de Luisito Comunica. Sin embargo, no evitó las fuertes críticas de los internautas en los que aseguran que no olvidarán el tema y que ahora no consumirán su contenido al haber perdido la confianza.

“Al final abriste una caja de Pandora, a pesar que no lo aceptes por algo pasan las cosas, fue gracias a ti”, “Ah, que cool, no pasó nada. Hagámonos locos”, “O sea, ¿seguimos como si nada?”, “La gente no olvida”, “No te recomiendo continuar sin darle tiempo y espacio al error”, “Ya no da la misma confianza”, “Discúlpate”, “Aquí casual después del desmadrito que hice y no hay ped*”, “Pero, ¿sí se entendió o no?”, fueron algunos de los comentarios.

Florencia Guillot responde a críticas por retomar sus redes sociales. Foto: IG @florencia.guillot

Florencia Guillot responde a críticas

Aunque la influencer compartió un clip en el que no puede evitar romper en llanto al pedir disculpas por el podcast, internautas le han pedido que profundice en el tema para crear conciencia. Pese a ello, no dudó en responder a algunos de los comentarios que recibió en TikTok asegurando que no dejara de compartir videos ya que es algo que ama.

“O sea, yo simplemente ahorita les estoy abriendo mi corazón y nada más les quiero volver a enfatizar, como les dije ayer, pero se les digo aquí cara a cara, que de verdad mi objetivo con mi contenido nunca ha sido hacerle daño a nadie ni en lo absoluto (…) Entonces el cómo se tornaron las cosas de verdad me duele mucho, me pesa bastante y sí creo que marca un detonante muy importante en mi carrera”, dijo Guillot al pedir una disculpa.