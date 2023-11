Influencer revela que Mauricio Cuevas acosaría a mujeres en su empresa, fue amenazada

La influencer Silvana aseguró que tras hablar sobre el caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas le llegaron diversos mensajes de mujeres denunciando actitudes inapropiadas por parte de Cuevas e incluso recibió advertencias para dejar de hablar de ellos al igual que la grafóloga MaryFer Centeno.

“Estas niñas me han contado historias de terror”, aseguró Silvana.

Silvana relató en entrevista con MaryFer Centeno para el programa “Grafos y gestos” que Mauricio Cuevas tendría una compañía de marketing y que le confesaron que a menudo hacían propuestas indecorosas por parte de Mauricio Cuevas o su padre Jesús Cuevas.

Detalló que si no accedías a sus propuestas te podían quitar campañas y congelarte para que no trabajes con nadie “y ese es uno de los miedos de las chicas que crean contenido o quieren dedicarse a eso”.

Además Silvana reveló que recibió un mensaje de una influencer muy conocida que aparentemente es amiga de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas que le advirtió que no se metiera con ellos porque son personas peligrosas dijo que le escribió “con mucho respeto Silvana, yo sé que así es tu contenido pero no te metas con estas personas porque tú no sabes”.

E incluso le respondió en la entrevista telefónica con MaryFer Centeno que si vio su mensaje pero aún así le valió porque no está diciendo nada que no sea de dominio público “Mauricio y su papá ya han estado en diferentes tendederos del 8 de marzo, todo lo que estamos diciendo ya es público simplemente yo le quiero dar más voz para que más gente sepa sobre estas personas que tanto las protegen” puntualizó.

MaryFer Centeno fue nuevamente amenazada por hablar de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas

MaryFer Centeno fue nuevamente amenazada por hablar del caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, la reconocida grafóloga presentó dos testimonios que delataban detalles turbios sobre Mauricio Cuevas y su padre Jesús Cuevas quien fungió o funge como director del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC) y quien fue acusado de pedir favores sexuales a alumnas a cambio de darles becas.

De acuerdo a un testimonio de un profesor que trabajó ahí, al ingresar le dieron una lista de nombres a las que debía probar con buena calificación, todas eran mujeres jóvenes y atractivas. E incluso confesó que al interior de la escuela se sabía que Mauricio Cuevas andaba con una menor de edad pero desconoce si se trataba de Paulina Florencia o de alguien más.