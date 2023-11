Paulina Florencia acusa a su hermana de 8 años de querer bajarle a su pareja de 28 años

Paulina Florencia y su esposo Mauricio Cuevas siguen en el ojo del huracán en esta ocasión luego de que se filtrará un video donde ella asegura que su hermana de sólo 8 añitos habría estado enamorada de su pareja que en ese entonces tenía 28 años de edad.

La grabación ocurrió hace tiempo pero se hizo viral en redes en estos días, en ella se ve como la influencer Paulina Florencia quien hace poco fue criticada por casarse con una persona mayor que ella 14 años lo cual no tendría nada de malo de no ser porque se conocieron cuando ella tenía 14 años e iba en secundaria mientas que él tenía 28 años, trabajaba y ya tenía un hijo.

"Me lo andaba bajando", sostiene Paulina Florencia.

Montse tan sólo tenía 8 años cuando la acusaron de querer robar al novio de 28 años de su hermana Foto: TikTok MaryFer Centeno

Mientras su otra hermana relata que "Montse se lo andaba bajando cuando tenía 7 u 8 años" a lo que Paulina Florencia muy convencida responde "era la más coqueta" y hasta la imita, mientras la otra hermana ríe y Montse se sonroja apenada, no conforme con eso muestran una fotografía de Montse y Mauricio Cuevas cuando él era un adulto y ella una pequeña.

MaryFer Centeno analiza la relación de Mauricio Cuevas con Paulina Florencia y sus hermanas

"No, no, no, cómo v

La polémica pareja ha preferido guardar silencio Instagram theurbanbeauty

as a creer la responsabilidad es de él", afirma MaryFer Centeno visiblemente indignada y asombrada por las declaraciones de las hermanas mayores contra la menor, también analizó la fotografía donde aparece Montse y Mauricio Cuevas.

"Parece que están abrazados como pareja", acusa MaryFer Centeno

La grafólóga reconoce que se quedó fría con el relato "dice que a los 8 años le coqueteaba y que ella era las más puesta" agregó que estaba impresionada ya que no había ningún grado de vergüenza o pena y que las hermanas hacían muy orgullosas esa declaración.

MaryFer Centeno refirió que esta actitud es común por parte de Paulina Florencia ya que los manipuladores ponen a pelear o a confrontar para que luchen por su amor, porque al final del día "lo que busca este manipulador es que le demuestres tu lealtad a través de estos actos".

Las hermanas hablaron naturalidad del tema dejando sorprendidos a cibernautas Foto: TikTok Anna de León y MaryFer Centeno

MaryFer Centeno desaprueba relación entre Paulina Florencia y Mauricio Cuevas

Refirió que eso se ve en las sectas e incluso comparó el caso con Sergio Andrade y las hermanas de la Cuesta, señaló que en esta familia puede haber un patrón. Detalló que "traté de ser lo mas ecuánime posible pero mientras estas viendo esto claro que te llenas de coraje". Incluso en otros videos analizó como ella siempre busca la aprobación de él.

"La única persona que puede hacer algo no lo va a hacer porque esta convencida de que es lo correcto", sentenció MaryFer Centeno.

La pareja fue muy criticada en redes sociales luego de que la pareja saliera en un podcast de la influencer Florencia Guillot, quien también recibió críticas, acudieron para hablar sobre su historia de amor donde reconocieran que ella era menor y acusaran a Guillot de normalizar el "grooming" y la pederastia por lo que incluso tuvo que salir a pedir disculpas.