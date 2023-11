"No me voy a permitir faltarle hasta verla crecer": Daniel Bisogno manda desgarrador mensaje a su hija, Micaela

El famoso conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje en el que contó los fuertes problemas de salud que ha enfrentando y la manera en la que su hija, Micaela, lo ha ayudado a salir adelante.

Fue hace unas semanas cuando el compañero de Pati Chapoy y Pedrito Sola en TV Azteca se ausentó de manera repentina a la transmisión. Posteriormente reapareció para contar que se le reventó la vesícula, por lo que tuvo que pasar varios días hospitalizado y en reposo.

Sigue leyendo:

Ante su delicado estado de salud, Daniel Bisogno ya alistó el testamento para su hija: “Desamparada no se va a quedar”

El conductor ha alertado a los fans. Foto: Especial

Daniel Bisogno envía desgarrador mensaje a su hija

Después de los fuertes problemas de salud que ha enfrentado Daniel Bisogno tomó la decisión de conceder una entrevista con su compañera, Pati Chapoy. En la reciente parte de la plática habló de su hija, Micaela, quien le ha ayudado a salir adelante en todo este proceso.

Sin guardarse nada el colaborador del programa "Ventaneando" dijo que los recientes problemas de salud que ha enfrentando lo han llevado a reflexionar y proteger a su hija de cualquier situación que se pueda presentar. Detalló que la tiene protegida en caso de que llegue a faltar.

“Pase lo que pase voy a estar al pendiente de mi salud, sea como sea, y la salud es mi prioridad porque la prioridad es mi hija”, contó.

Finalmente Daniel Bisogno dijo que todo lo que ha trabajado es para su hija, Micaela, y sus papás. Fue en ese momento donde dijo que luchará por superar sus problemas de salud pues no se puede permitir faltarle a su hija "hasta verla crecer" y en caso de que no pueda la pequeña no se va a quedar "desamparada".

“No me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya que hacer lo que haya que hacer. Sino se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada, desamparada no se va quedar”, sentenció.

¿Quién es la mamá de la hija de Daniel Bisogno?

Fue en 2014 cuando toda la industria del espectáculo se vistió de gala para la boda entre Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio. Al elegante evento se dieron cita grandes celebridades del espectáculo, la mayoría de ellos de las filas de la televisora del Ajusco.

A pesar del gran amor que se tuvieron durante mucho tiempo, en 2019 la pareja confirmó que su relación llegó a su fin. Durante este tiempo, el conductor de "Ventaneando" tuvo la dicha de convertirse en papá de Micaela, la única hija que tiene.