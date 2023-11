Ante su delicado estado de salud, Daniel Bisogno ya alistó el testamento para su hija: “Desamparada no se va a quedar”

En los últimos meses la salud de Daniel Bisogno ha sido motivo de preocupación para fanáticos, por ello, no dudó en revelar detalles sobre su delicado estado por el que ya tomó medidas con su testamento para no dejar desamparada a su única hija, Michaela de 5 años de edad. El conductor confesó que ya tiene preparada su última voluntad, aunque se dijo dispuesto a todo por mejorar y quedarse más tiempo junto a la pequeña.

Daniel Bisogno prepara testamento ante problemas de salud

En los fragmentos revelados de la entrevista con Pati Chapoy, “El Muñeco”, como también se conoce al conductor, ha dado detalles de su estado de salud y esta vez fue cuestionado por la periodista de espectáculos sobre su testamento y si es que ya tomó medidas al respecto por el futuro de su única hija.

“He reflexionado tanto, lo único que te puedo decir es que pase lo que pase voy a estar al pendiente de mi salud, sea como sea, y la salud es mi prioridad porque la prioridad es mi hija”, dijo Daniel Bisogno al detallar que Michaela tiene un seguro con el que, en caso de que sus papás llegarán a morir, sus estudios estarían cubiertos hasta que los terminara.

Daniel Bisogno revela que ya preparó su testamento. Foto: IG @bisognodaniel

Añadió: “Lo poco o mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella, y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera a suceder. Yo espero que no, porque no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya que hacer lo que haya que hacer (…) Sino se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada, desamparada no se va quedar”.

Salud de Daniel Bisogno

Durante la entrevista, que será compartida por completo el domingo 19 de noviembre, el también actor desmintió haber estado en terapia intensiva y señaló que tras ruptura de várices en el esófago, por la que fue intervenido en una primera ocasión de urgencia, se ha mantenido en constante observación médica.

Luego de ello, fue internado una vez más aunque en esta ocasión debido a que se le reventó la vesícula. Añadió que en esta última ocasión bajó más de 10 kilos y : “Me van a ver en el hospital constantemente, porque uno está en la lucha constante para estar bien”.