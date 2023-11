Paulina Florencia reacciona tras confesar que inició un romance con su esposo cuando era niña y él tenía 28 años

Paulina Florencia ha hecho diversas publicaciones en redes sociales luego de que se viera envuelta en una terrible polémica tras dar a conocer que ella y su esposo Mauricio Cuevas comenzaron a salir cuando tenía sólo 14 años e iba en secundaria y él tenía 28 años, un hijo y ya trabajaba.

La influencer de moda y belleza que cuanta con más de 500 mil seguidores en Instagram ha decidido guardar silencio sobre el tema, pero limitó los comentarios y él hizo privada sus redes sociales para evitar cualquier comentario desafortunado ya que el caso ha causado un fuerte impacto, lo que sorprende porque él tendría una empresa de Marketing.

La pareja no ha emitido ninguna declaración spobre el tema Foto: Instagram theurbanbeauty

Durante los últimos días Paulina Florencia ha publicado ofertas del Buen Fin, fotografías mientras se maquilla y recientemente presumió que se encuentra de viaje en Miami, Estados Unidos como si nada hubiera sucedido, en el viaje estaría en compañía de sus hermanas, pareciera que quire mandar la señal de que no le ha afectado ni a ella ni a su esposo en lo más mínimo los comentarios ni la desaprobación que su caso recibió en redes sociales y que tampoco se ha fracturado la relación son su familia.

Y es que además la reconocida grafóloga MaryFer Centeno revivió un video compartido por la influencer titulado "El tag de las hermanas" donde confiesan de forma escalofriante que la hermana menor de tan sólo 8 años estaba enamorada de Mauricio quien ya tenía 28 años e incluso Paulina Florencia asevera que su pequeña hermanita quería bajárselo.

Paulina Florencia acusó a su hermana de 8 años de querer conquistar a su esposo de 28 años Foto: Instagram theurbanbeauty

La grafóloga desaprobó completamente los comentarios emitidos por la creadora de contenido digital "no, no, no, cómo vas a creer la responsabilidad es de él" y agregó "parece que están abrazados como pareja".

Las hermanas hablaron naturalidad del tema dejando sorprendidos a cibernautas Foto: TikTok Anna de León y MaryFer Centeno

MaryFer Centeno recibe amenazas por hablar del caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas

MaryFer Centeno reveló que ha recibido constantes amenazas desde que decidió analizar el caso e incluso entrevistó a un profesor que relató que Jesús Cuevas, padre de Mauricio Cuevas, era conocido por pedir favores sexuales a las alumnas a cambio de pasarlas con excelente calificaciones o becarlas, debido a su posición como director del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC).

Además entrevistó a la influencer Silvana quien le confesó que ha recibido múltiples mensajes de mujeres afirmando que Mauricio Cuevas,. quien tendría una empresa de marketing es conocido por suspuestamente acosar a las personas con las que trabajarta.