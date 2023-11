Los ciclistas pueden ocupar un carril completo de la vía: hacerlo puede salvar su vida

El sentido común y el instinto de supervivencia indica a los ciclistas que el lugar más seguro para circular ante la falta de un espacio confinado es la parte de extrema derecha de cualquier calle; sin embargo, este punto es uno de los más riesgosos para transitar por una urbe tan complicada como lo es la Ciudad de México. Para poder desplazarse a través de las vialidades con el menor riesgo posible, es mejor usar el carril completo.

Debido al tamaño que puede ocupar una bicicleta en la calle, algunos conductores de automóviles o motocicletas ven con malos ojos esta práctica. No obstante, la norma vigente en la capital protege a los usuarios de vehículos no automotores e incluso les da prioridad de paso en la mayoría de las avenidas.

Sigue leyendo:

¿Dónde puede circular un scooter en la CDMX? esto dice el Reglamento de Tránsito al respecto

FUERTES IMÁGENES: motociclista choca contra una camioneta y queda bajo las llantas de un tráiler

El mejor espacio para ir en bicicleta es la ciclovía, pero no todos las vialidades cuentan con estos espacios. FOTO: Cuartoscuro.

Los ciclistas pueden ocupar un carril completo de la vía: Pirámide de Movilidad

Tanto la Ley General de Movilidad federal como el Reglamento de Tránsito de la CDMX en su artículo 2 fracción IV establecen una serie de medidas que busca implementar la Pirámide de Movilidad: una jerarquía en cuanto a quiénes tienen la predominancia al trasladarse por la vía pública. Con este mecanismo se garantiza el derecho humano de trasladarse con seguridad a las personas sin importar sus condiciones.

De esta forma, se da prioridad de paso a las personas en mayor medida, dependiendo del esfuerzo que deben realizar al momento de circular por los espacios públicos. Las reglas son las siguientes:

Personas con discapacidad o movilidad reducida y peatones

Todos los usuarios de la vía deben dar prioridad sobre el paso a las personas que tienen alguna condición que les permita caminar o desplazarse como lo hacen la mayoría. Incluye a las personas de la tercera edad, con discapacidad motriz. En ese mismo lugar en cuanto al tránsito en las calles es de las personas que caminan a sus destinos. Tanto ciclistas, como motociclistas y automovilistas deben ofrecerles facilidades para moverse.

Ciclistas y no automotores

Cualquier vehículo que no tenga motor o que no pueda acelerar más de 25 kilómetros sobre hora está contemplado en el segundo grado de prioridad. Para ellos se han designado espacios especiales, pero aún así también se pueden trasladar a través de calles que no están marcadas con este tipo de exclusividad.

Transporte público

Las unidades que viajan con pasajeros se encuentran en el tercer escalón en cuanto a la predominancia del uso del espacio publico. En casos como el del Metrobús, las unidades cuentan con su propio carril confinado, el cual no puede ser ocupado por ningún otro usuario, a menos de que se trate de vehículos de emergencia.

Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías

Al igual que los vehículos como el RTP, los autobuses o el Metrobús, estos vehículos tienen predilección sobre otros, debido a sus dimensiones, así como la forma en la que se trasladan por las calles. No pueden entrar en carriles confinados o ciclovías.

Transporte particular

Los autos y motocicletas que no tienen otra función más que llevar a un ciudadano son los últimos en la Pirámide de Movilidad, por lo que deben dar el paso a la mayor parte de los vehículos. Esto incluye a los servicios de alquiler por aplicación y no toma en cuenta el tamaño de las unidades.

El Reglamento de Tránsito dice que los ciclistas tienen derecho a un carril

Hay tres normas relacionadas con el uso completo del carril para las personas que se trasladan en bicicleta. La primeras dos corresponden a vialidades en las que no hay una vía confinada y la restantes para los puntos donde sí las hay.

En el caso de que haya una ciclovía, el Artículo 14 del Reglamento de Tránsito estipula que los usuarios deben utilizar preferentemente este espacio, a menos de que haya obstáculos, estén siendo reparados, haya otros no automotores que ocupan un espacio mayor que impida el traslado, se quiera rebasar a otro usuario o haya necesidad de dar vuelta a la izquierda en una esquina.

En este caso, la persona puede salir de la vía y posteriormente reincorporarse. La misma norma pide que antes y después de esta maniobra el conductor debe realizar señalamientos para alertar a los choferes que van sobre el siguiente carril.

El Artículo 18 de este conjunto de normas aplicables a la CDMX especifica que si no hay infraestructura creada específicamente para no automotores, el ciclista tiene derecho a ocupar un riel completo de la calle y además puede trasladarse teniendo la prioridad sobre otros vehículos. Por su parte, el Artículo 18 indica una situación similar, aunque agrega que en calles compartidas con ciclistas se puede ocupar cualquier carril de la vialidad.

No respetar esta norma le puede ocasionar a los usuarios de automóviles y motocicletas una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.

¿Cuál es el carril de los ciclistas?

En las calles de la Ciudad de México se han dispuesto diversos espacios que pueden ser usadas por las personas que se mueven en bicicletas. Estos tienen la función de mantenerlos seguros. Aunque no todos guardan las mismas características, son conocidos como ciclovías.

Carril compartido ciclista: punto ubicado a la derecha de la calle, se comparte con automóviles, aunque no deben colocarse uno a un costado del otro a la hora de avanzar.

Ciclocarril: espacio no delimitado en la vialidad que es de uso exclusivo para bicicletas.

Ciclovía: carril confinado en el que solamente se permite el paso de los vehículos no automotores.

Calle compartida ciclista: vialidad con prioridad ciclista, pero en la cual pueden circular todo tipo de transportes.

Carril de transporte público compartido: puntos en los que pueden pasar bicicletas y autobuses (no aplica al Metrobús).

Hay carriles que comparten los ciclistas y el transporte público. FOTO: Cinthya Stettin.

La muerte de Jessica Zúñiga consternó a los ciclistas en la CDMX

Jessica Zúñiga iba camino al trabajo cuando fue atropellada por el conductor de un tráiler el pasado 17 de octubre. La joven circulaba sobre el Circuito Interior, en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, en el extremo derecho del carril.

Esta maniobra es seguida por muchos ciclistas, debido a que suelen ser intimidados por algunos conductores sobre la vía por medio del claxon o inclusive acelerando para provocar que se quiten de su paso. No obstante, el derecho a ocupar el carril derecho que se puede y debe ejercer por los conductores de bicicletas, ya que permite una mayor seguridad a la hora de transitar.

La muerte de Jessica ha causado la indignación de los ciclistas de la capital. FOTO: Cuartoscuro.

El conductor de la unidad aseguró que no vio a la víctima antes de arrollarla, por lo que no hizo nada para evadirla o frenar. Debido a estos hechos, la comunidad ciclista ha realizado diversas manifestaciones para exigir que se castigue al chofer. Pese a que se ha intentado revictimizar a la fallecida al asegurar que no debía circular por una vialidad tan transitada; no solamente podía hacerlo, sino que la norma exige las condiciones que garantizan su seguridad.

El circular al centro del carril permite que los usuarios de bicis y motocicletas sean visibles a otras unidades de mayor tamaño. Sin importar la prisa que tengan los automotores, los vehículos de tracción humana tienen la prioridad de paso.

¿Por qué la parte derecha del carril es la más peligrosa para ciclistas?

Además de estar en puntos de difícil visibilidad, circular por el costado de un carril significa diversos riesgos, uno de ellos es la posibilidad de que alguien estacionado abra una puerta con la que el usuario podría chocar. Uno de los casos más recientes de esto se dio en Sonora, donde un pintor fue atropellado por un tráiler.

El accidente ocurrió cuando el hombre se desplazaba sobre el Bulevar Manlio Fabio Beltrones, en la ciudad de Navojoa, lo más cerca que pudo de la banqueta. De pronto, un automovilista abrió la puerta de su unidad sin mirar si había alguien aproximándose, lo que terminó ocasionado que la víctima se impactara con esta parte del carro.

Después de salir proyectado varios metros, terminó siendo impactado y arrollado por un tráiler que iba sobre la misma avenida. El cuerpo del hombre quedó sin vida en el lugar.