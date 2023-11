¿Dónde puede circular un scooter en la CDMX? esto dice el Reglamento de Tránsito al respecto

La respuesta más sencilla a la pregunta ¿por dónde pueden circular los scooters en la Ciudad de México? es por casi cualquier vialidad, dependiendo de su potencia. Aunque algunas personas crean que debido a su novedad estos artículos no están regulados por la Semovi o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Reglamento de Tránsito tiene reglas específicas que permiten saber cómo deben de moverse por las calles quienes los conducen.

Los también llamados patines del diablo o patinetes son considerados como vehículos, por lo que deben respetar las indicaciones dentro de este conjunto de normas. Hasta el momento no se ha desarrollado un agregado específico en la ley para su funcionamiento; no obstante, por sus condiciones pueden entrar al igual en la clasificación de los dispositivos motorizados o también en los no motorizados.

Todos los usuarios están obligados a respetar las reglas viales. FOTO: Cuartoscuro.

El scooter para niño o sin motor puede circular por cualquier lado

Los patinetes de tracción humana y sin motor son aquellos que se mueven únicamente con el pedaleo de los usuarios. La velocidad que se puede alcanzar en ellos depende de la fuerza que tengan las personas, por lo que de acuerdo con la norma en la Ciudad de México, pueden andar en los mismos lugares que lo hacen las bicicletas.

En caso de que el espacio destinado para estos dispositivos se encuentre invadido u obstruido por otra unidad u objeto, el usuario podrá optar por tomar el siguiente punto a la izquierda en la vialidad y avanzar usando el carril completo, tal y como lo permite el Artículo 17 del Reglamento de Tránsito. En estos casos, el que vaya sobre el scooter tendrá la prioridad sobre el paso.

¿Dónde circulan los scooters sin motor?

Ciclocarriles.

Ciclovías.

Carriles confinados.

Carriles compartidos con bicicletas y autobuses

Carril derecho de la vialidad.

No pueden avanzar por vías de acceso controlado, ni por el carril del Metrobús. Tampoco pueden subir a la banqueta y circular sobre ella, a menos de que se trate de personas con menos de 12 años de edad, debido a que La fracción IX del Artículo 2 de esta ley los considera peatones.

Las ciclovías pueden ser usadas por estos dispositivos sin ningún problema. FOTO: Archivo.

Los scooter para adultos que pueden entrar en ciclovías

En el caso de los patines del diablo que tienen un motor, por definición los dejaría fuera de las ciclovías y carriles confinados; no obstante, el Artículo 2 de la norma aplicada en la capital considera a algunos de estos vehículos dentro de los no automotores. Esto les da la oportunidad de entrar en los mismos espacios que están destinados para los ciclistas.

Según la norma, las unidades dentro de los no automotores son aquellas que se mueven por tracción humana, aunque también destaca a las que cuentan con el pedaleo asistido o la propulsión eléctrica, siempre y cuando estos no superen los 25 kilómetros sobre hora.

En este grupo entran los scooters, las bicicletas eléctricas e inclusive las patinetas con motor. Esto no significa que cualquier transporte pueda entrar a las vías ciclistas cuando no pasa sobre la velocidad establecida, sino que más bien solamente podrán hacerlo aquellos que no tengan una posibilidad técnica de romper con este límite.

¿Dónde circulan los scooters eléctricos de menos de 25 km/h?

A menos de que sean conducidos por menores de edad, no pueden pasar sobre las banquetas, tampoco pueden avanzar por vias de acceso controlado, ni por el carril del Metrobús.

El carril del Metrobús no puede ser usado por ningún usuario. FOTO: Cuartoscuro.

El scooter eléctrico que es prácticamente una motocicleta

A través de redes sociales han sido cada vez más frecuentes los usuarios que suben videos de personas pilotando scooters que alcanzan velocidades equiparables a las de los automóviles. En algunos tiendas incluso se promete a los compradores poder optar por unidades que alcanzan velocidades que van más allá de los 90 a los 100 kilómetros por hora.

Esto los hace entrar dentro de la definición de vehículo motorizado, ya que requiere de un impulso no humano que lo lleva por encima de los 25 km/h. Estos no podrán hacer uso de espacios destinados para unidades sin motor, aunque respeten la velocidad que se establece en el Reglamento de Tránsito.

¿Cuál es la multa por circular en un scooter de alta potencia en una vía ciclista?

No obstante, como no hay una forma de definir a simple vista el poder que pueden alcanzar este tipo de transporte, es común que las personas eviten la norma y pasen por vialidades que no les corresponden.

En caso de ser sorprendidos, los conductores de cualquier automotor que invada una vía confinada o ciclista se hará acreedor a una multa equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (actualmente de unos dos mil 60 pesos). Al no contar con una licencia, los usuarios no perderán ningún punto sobre esta.

¿Por dónde puede circular un scooter de alta potencia?

Aún hace falta regular bien a este tipo de dispositivos, debido a que por sus cualidades no puede entrar en las mismas condiciones que enfrentan motocicletas y automóviles; no obstante, por su velocidad se les permite circular por cualquier tipo de espacio que NO sea una vía de acceso controlado o carriles confinados.

Cuenta con las mismas restricciones que los otros dispositivos de su tipo, también tiene prohibido entrar en las vías de acceso controlado y cualquier banqueta, sin importar que sean tramos pequeños.

¿Cuáles son las vías de acceso controlado en la CDMX?

Las vías de acceso controlado son aquellas en las que solamente se permite el paso de los vehículos a gran velocidad, por lo que solamente automóviles, camiones y motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos de cilindraje tienen la posibilidad de usarlas.

Esto se debe a la necesidad de mantener el flujo constante y de manera segura. Dejar que otros transportes con menos potencia pasen por estos sitios puede ocasionar accidentes, debido a que no suele haber semáforos en estos puntos, por lo que tampoco se tiene previsto detenerse.

Tanto bicicletas, patinetas, scooters y cualquier no automotor pueden pasar por sus carriles laterales e incluso cuentan con prioridad para avanzar por el carril de la derecha, ya que solamente se les prohibe entrar a sus espacios centrales y a los que están delimitados de toda la avenida.

Circuito interior

José Vasconcelos.

Melchor Ocampo.

Instituto Técnico Industrial.

Paseo de las Jacarandas.

Río Consulado.

Puerto Aéreo.

Puerto Central Aéreo.

Jesús Galindo y Villa.

Río Churubusco.

Río Mixcoac.

Patriotismo.

Diagonal Patriotismo.

Revolución.

Anillo Periférico

Manuel Ávila Camacho.

Adolfo López Mateos.

Adolfo Ruiz Cortines.

Canal de Garay.

Canal de San Juan.

Siete.

Río de los Remedios.

Río de Tlalnepantla.

Acueducto de Guadalupe.

Acueducto de Tenayuca.

Radiales en la Ciudad de México

Insurgentes Norte

Desde Circuito Interior Av. Río Consulado a Acueducto de Guadalupe.

Ignacio Zaragoza

Desde Viaducto Río de la Piedad a Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa.

Calzada de San Antonio Abad / Calzada de Tlalpan

Desde Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier a Renato Leduc.

Constituyentes

Parque Lira a Paseo de la Reforma.

Ejército Nacional / Río San Joaquín

De Circuito Melchor Ocampo a Ingenieros militares.

Aquiles Serdán

México Tacuba a Tezozómoc.

Viaductos en la Ciudad de México

Viaducto Miguel Alemán / Río de la Piedad

De Radial 2 Ignacio Zaragoza a Ferrocarril de Cuernavaca.

Viaducto Río Becerra

Viaducto A Miguel Alemán a Circuito Interior Patriotismo.

Viaducto Calos Lazo / Luis Cabrera

Autopista 15D México Toluca a Anillo Periférico Adolfo Ruiz Cortines.

Viaducto de Tlalpan

Radial 3 de Tlalpan a Autopista 95D a la autopista México-Cuernavaca