Insólito: le robaron su scooter desde un automóvil a toda velocidad mientras circulaba

Un trabajador se dirigía rumbo a su hogar, en su scooter, cuando unos hombres a baja velocidad, sacaron el cuerpo por la ventanilla, tomaron el dichoso medio de transporte y se lo llevaron. Se trata de un robo insólito porque fue completamente en movimiento, una modalidad nunca antes vista en Chile, donde sucedieron los hechos.

Los medios locales informaron que todo sucedió en la comuna de Conchalí, en la avenida Los Zapadores. Todo fue captado por una cámara de seguridad de las autoridades de tránsito. El hombre cayó al piso de espaldas, pero no quedó con heridas graves a consecuencia del golpe.

Una vez perpetrado el robo, el hombre que sufrió el robo le marcó a su familia para dar aviso de la situación. Fue su familia quienes llamaron a seguridad municipal, y éstos enviaron a los carabineros de la quinta comisaría de Conchalí, quienes iniciaron las investigaciones.

"Venía llegando del trabajo en la calle de Zapadores, en dirección a independencia cuando dos sujetos en el auto me quitaron el scooter, me levantaron y aceleraron a todo lo que da. Yo alcancé a ver que se trataba de un Fiat. Ib aa 20 kilómetros por hora, y no se cayó. Si hubiera caído mal, venía un auto y estaríamos contando otra historia en ese momento", contó la víctima a los medios de comunicación.