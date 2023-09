Intento de robo termina mal: choca contra una patrulla y atropella a un repartidor de comida mientras huía

Un joven, de 21 años de edad, protagonizó una persecución que dejó varios incidentes en Estados Unidos, cuando intentaba escapar de la policía. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nueva York, la noche del pasado lunes, de acuerdo con las autoridades locales. Aparentemente, el sospechoso ingresó a una vivienda particular y robo una camioneta de lujo, esto cerca de las 22:00 horas, por lo que se realizó una llamada de emergencia al 911 y los policías comenzaron a buscar al presunto ladrón.

Minutos más tarde, una patrulla, que había sido alertada por el robo, se percató de que el joven circulaba por la West 34th Street y 9th Avenue. Rápidamente, los policías le marcaron el alto al joven que conducía la camioneta, quien no se detuvo, por lo que comenzó la persecución, la cual ocasionó diversos accidentes y percances viales. Durante su intentó de huída, el presunto delincuente chocó contra una patrulla que estaba estacionada unas calles adelante, pero afortunadamente no se encontraba ocupada al momento de los hechos, por lo que no se reportaron personas heridas.

El joven chocó contra una patrulla. Foto: pixabay.

Policías arrestan al sospechoso que robó una camioneta

De igual manera, el conductor de la camioneta atropelló a un repartidor de comida, quien quedó atrapado debajo del vehículo robado. La víctima tenía tan solo 24 años de edad y tuvo que ser trasladada, de emergencia, al Hospital Bellevue de Nueva York. Tras el crimen, el sospechoso pudo ser detenido por las autoridades cuando trataba de escapar a pie. Cabe mencionar que el presunto criminal viajaba en compañía de una mujer, quien alcanzó a escapar antes de que los policías pudieran arrestarla.

El caso generó indignación en redes sociales, donde decenas de personas exigieron justicia para el repartidor de comida atropellado, quien presuntamente presentó una severa herida en la pierna y se mantiene hospitalizado. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la razón por la que el sospechoso ingresó a la casa y robó la camioneta, de igual manera, se desconoce la identidad de la mujer que lo acompañó durante el crimen; se sabe que la policía sigue la pista de la sospechosa que estuvo involucrada en los hechos violentos.

Las autoridades detuvieron al sospechoso. Foto: pixabay.

Por su parte, las autoridades informaron que el sospechoso quedó bajo el resguardo de la policía, quienes lo pondrán a disposición de un juez, para que se determine su situación legal y se establezca una fianza en caso de ser necesario.

