VIDEO: un ciclista y un motociclista chocan de frente por aferrarse a circular por el mismo carril, era del Metrobús

Los accidentes de tránsito en la Ciudad de México son algo que no deja de sorprender a propios y extraños, además gracias a las redes sociales algunos de éstos se hacen virales de inmediato al tratarse de casos fuera de lo común que generan impresión entre los internautas o son motivo de mofa, como el que ocurrió entre un ciclista y un motociclista que se aferraron a circular por el mismo carril del Metrobús.

Estos accidentes ponen en riesgo la vida de los conductores y la acción, en algunos de los casos, va en contra del reglamento de tránsito generando caos y retrasando la movilidad de usuarios afectados por la invasión a los carriles. De acuerdo con el sitio web del Metrobús, la multa por invadir el carril exclusivo de este transporte público va de los 4 mil 149 pesos a los 6 mil 224 pesos.

Accidente entre ciclista y motociclista se hace viral. Foto: Captura de pantalla TikTok @xcrazyox

¿Las bicicletas pueden circular en el carril del Metrobús?

"Esta es una de las tantas razones del porqué no deben usar carriles confinados”, es el mensaje que acompaña el clip compartido en TikTok por el usuario usuario "xXCrazyOXx" en el que se observa el instante en el que el conductor toma el carril confinado con la intención de tomar ventaja sobre los vehículos que circulaban frente a él.

Aunque el conductor notó que se acercaba una bicicleta avanzando en contraflujo por el mismo carril confinado, la dirección que debía tomar cada uno generó confusión entre el ciclista y el motociclista provocando que chocarán de frente y ambos salieran proyectados.

Foto: Cuartoscuro

Así terminó el accidente entre ciclista y motociclista

El usuario compartió la segunda parte de lo ocurrido en el accidente junto a la leyenda “cuídense mucho, eviten accidentes tan inocentes. Besos”. En el video se puede ver que el desayuno de uno de los conductores quedó sobre el pavimento y ambos resultaron ilesos con daños menores a sus medios de transporte.

Accidente desata debate en TikTok. Foto: Captura de pantalla TikTok @xcrazyox

El usuario señaló que la bicicleta no sufrió ningún daño, mientras que la motocicleta tiró un poco de gasolina y la llanta estaba trabada. Tras ser testigo de lo ocurrido, el motociclista se detuvo a ayudarlos y llamaron a emergencias, pero momentos después llegaron oficiales de tránsito.

Los comentarios no se hicieron esperar y la acción desató un intenso debate entre aquellos que señalaban los carriles que están destinados para la circulación de bicicletas y transporte público: "El pensamiento de ambos: 'Ya me vio, ni modo que no se quite", "El efecto de sonido del choque es lo mejor", "Por regla universal, cada quien por su derecha, el motociclista la regó" y "El otro men tenía el carril normal libre, no entiendo por qué se metió ahí".

