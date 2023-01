Cuarta dimensión: ¿qué es y cómo conectar con ella?

Cuando se habla de la cuarta dimensión muchas personas se preguntan si de verdad existe y cómo se puede acceder a ella, ya que hemos estado acostumbrados a ver la vida de manera tridimensional, así que el pensar que puede haber una más resulta increíble; sin embargo, hay expertos que aseguran que hay diferentes formas de entrar en contacto con ella.

Para los físicos, la cuarta dimensión está relacionada con el tiempo, que visto desde la teoría de la relatividad no se trata de una dimensión espacial, mientras que en el ámbito espiritual está relacionada con la evolución de la conciencia que va más allá del mundo terrenal, de lo material.

Si nos enfocamos específicamente en el aspecto espiritual, establecer contacto con la cuarta dimensión parece no ser tan complejo, incluso aunque resulte increíble, es posible que ya hayamos estado en ese otro plano. Una de las vías serian los sueños, en donde no hay límites espacio-temporales, podemos estar en diferentes lugares en cuestión de segundos, ver a personas que ya han muerto, seres que en el mundo terrenal no podríamos ver jamás, algunos pueden volar y romper con las leyes de la gravedad y otros tienen la capacidad de manipular los acontecimientos.

También se puede tener contacto con ella a través de fenómenos como la sincronicidad, que Carl G. Jung definía como aquellos eventos vinculados de manera acausal, pero que tienen sentido para quien los experimenta, por ejemplo cuando se piensa en alguien y esa persona llama por teléfono o te la encuentras en algún lugar.

Otra vía serían los ejercicios de regresión a través de la meditación profunda que se puede hacer de manera individual o de la ayuda de expertos. Esto permite a las personas trasladarse a otras épocas, ver a ciertas personas que incluso ya murieron o identificar las razones de malestares emocionales para sanarlos.

Finalmente, la muerte sería otra de las maneras para acceder a la cuarta dimensión, ya que se abandona el cuerpo físico y se pasa a un plano astral. A través de ella es posible tener experiencias extracorpóreas, es decir, del alma.

Seguir leyendo:

Científicos hallan PORTAL a la QUINTA dimensión; éste es el descubrimiento

NASA podría haber descubierto en un agujero negro el "eslabón" que une los orígenes del universo

¿Existe el multiverso? Los científicos de un equipo internacional encuentran un sistema con "dos Mercurios"