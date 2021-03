Científicos hallan PORTAL a la QUINTA dimensión; éste es el descubrimiento

Recientemente un grupo de científicos de la Universidad de Granada en España y la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania, hallaron el portal a la quinta dimensión.

Se trata del descubrimiento de las ecuaciones formuladas por Albert Einstein en 1915, en donde aseguraba que una partícula hipotética serviría de puente entre el universo visible y la esquiva materia oscura.

Dentro de la física de partículas, el grupo de investigadores logró explicar la materia oscura de una manera coherente, para una teoría que ha costado trabajo aterrizar y ser congruente para explicarse.

Mucho se ha hablado sobre la materia oscura, la cual ocupa gran parte de la materia que está en el universo y que ha ayudado a explicar fenómenos tales como el funcionamiento de la gravedad.

"Todavía quedan algunas preguntas que no tienen respuesta dentro del modelo estándar de la física", explican los científicos en su estudio recogido por la revista The European Physical Journal C.