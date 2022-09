Flores amarillas: el significado de la tendencia en redes y por qué se deben regalar este 21 de septiembre

TikTok se convirtió en la red social más importante del día para las fanáticas de la famosa telenovela argentina Floricienta, quienes hicieron tendencia el tema de regalar flores de color amarillo durante el día 21 de septiembre de cada año, pero este, en especial, fue tan grande el movimiento que llegó a millones de personas en todo el mundo.

Pero la incógnita quedó completamente en el aire, pues no todas las personas han visto esa telenovela infantil/juvenil, incluyendo a aquellas de mediana y de avanzada edad que no se vio identificado con el programa o ni siquiera lo conocen, además de las nueva generaciones que ya tampoco lo miraron por la tele.

Sin embargo, la novela nos abrió una buena oportunidad para sorprender a nuestra pareja, en caso de que sea una de las más grandes fanáticas de la programación, o es que simplemente sea una fanática de las flores, el detalle será igual de bonito para todos casos en que tu objetivo sea el amor.

TikTok se inundó de flores amarillas el pasado 20 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Qué significan las flores amarillas

Corría el año 2012 cuando apareció en la pantalla chica de argentina una telenovela de nombre "Floricienta", en la que cuentan las aventuras y andanzas de una mujer que trabajaba para la casa de la familia Fritzemwalde; sobre todo por la canción del intro que se convirtió casi en un himno generacional.

Es una balada pop rock con tintes ochenteros. En su letra canta la espera de una mujer por el hombre que finalmente pueda hacerla feliz, con la característica de que su sueño es que ese alguien llegue a conquistarla con un ramo de flores amarilla, escena que lleva en la mente día con día.

Su estribillo inicia con la siguiente frase: "Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas..." y continúa... "No te apures, no detengas el instante del encuentro;está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho".

La fecha fue más bien elegida un tanto al azar, aunque se acerca la celebración de la entrada de la primavera en Argentina y otros países de América Latina, por lo que el pretexto es perfecto para celebrarlo en este día. Y aunque en México ya se ha pasado la fecha, miles de fanáticas también se sumaron a la dinámica de TikTok, esperando recibir numerosas flores amarillas.

Floricienta

La telenovela de Cris Morena se convirtió en una serie de culto para toda la población joven del inicio de los años dos mil; su argumento principal se basa en la historia de La Cenicienta, cuento del que también agarra su nombre, y que fue protagonizada por la gran Florencia Bertotti.

Para mayor coincidencia, la telenovela fue filmada en el barrio de Florida en la ciudad de Buenos Aires; y también en el barrio porteño de Belgrano. Su primera emisión se transmitió en marzo de 2004, y terminó meses más tarde, el 29 de diciembre de 2005, año en el que empezó a tener sus propias versiones, incluida una México donde la protagonista fue Danna Paola.

Floricienta es una de las más importantes telenovelas producidas en Argentina?????

Además fue transmitida en más de 30 países de América Latina, Europa y Oriente Medio, donde niñas, niños y adolescentes rápidamente se vieron identificados por las situaciones que planteaba esta producción. Incluso Disney Channel se hizo con los derechos de transmisión de la misma.

