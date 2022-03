Bella vedette que triunfó en el Cine Mexicano apareció en la telenovela Floricienta

El Cine Mexicano fue el escenario para que artistas de otras partes del mundo triunfaran en el séptimo arte, como fue el caso de esta bella vedette, que llegó a ser una de las más importantes de la industria, por lo que se mantuvo en el gusto del público hasta el siglo XXI y logró aparecer en la telenovela Floricienta.

Zulma Faiad, fue una destacada vedette argentina que se mudó a México buscando nuevos desafíos en su carrera profesional. Los escenarios y la pantalla grande de tierra azteca la cautivaron, y lo que prendía sería una estadía de poco más de un mes, se convirtieron en siete años, pues protagonizó diferentes películas.

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 21 de febrero de 1944, en una familia de clase media conformada por el contador Jacinto Faiad y la señora Aurora, quienes también fueron padres de la actriz Virginia Faiad, recordada por sus papeles en películas argentinas como 'Alejandra, mon amour' y 'Cantaniño Cuenta un Cuento'.

Zulma Faiad y Mauricio Garcés trabajaron en 'Modisto de Señoras' Foto: Pinterest

Zulma Faiad conquistó con su belleza el Cine Mexicano

Zulma Aurora Faiad, nombre completo de la artista, ingresó a los 8 años a la escuela del Teatro Colón, a estudiar coreografía y teatro. No obstante, empezó como modelo publicitaria en los años 60, de hecho fue apodada como "La Lechuguita" debido a su participación en un comercial de una marca de aceite.

Trabajó con los cómicos argentinos Juan Carlos Mesa y Adolfo Stray, además fue una de las tres famosas "Singles" de Canal 13 y protagonizó alrededor de 17 películas, sin embargo, aún era conocida por su apodo en aquel comercial, así que decidió probar suerte en México, en donde fue bien recibida por el público.

De acuerdo a la vedette, comenzó como protagonista de una zarzuela y planeaba sólo quedarse 45 días, sin embargo, gracias a las ofertas de trabajo y al cariño de la gente se terminó quedando por 7 años. Sus trabajos más importantes en el Cine Mexicano fueron con el galán de la época Mauricio Garcés como 'Modisto de señoras', 'La Cama' y 'Espérame en Siberia, vida mía'.

La bella vedette y su trabajo en Floricienta

Después de dejar tierra Azteca, Faiad siguió con su trabajo en el cine y la televisión sumando más de 50 créditos a lo largo de su carrera, entre ellos se encuentra su participación telenovela juvenil Floricienta del 2004, historia que lanzó a la fama a la actriz argentina Florencia Bertotti, pues la producción tuvo mucho éxito en varias partes de América Latina.

La vedette formó parte del elenco principal del melodrama como la querida tía de Floricienta, Titina, sin embargo, poco tiempo después dejó el proyecto. De hecho, a penas en 2021, reveló en su cuenta de Twitter que su salida de la telenovela se debió a que enfermó de neumonitis y no pudo asistir a grabar por tres días; al retomar el rodaje, la productora Cris Morena decidió sacarla.

"Voy a contestar mis amorsores... ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis, falté con certificado médico de un neumonólogo tres días, y la patrona me castigó. Si tengo una gran virtud es mi honestidad (...) Quiero aclarar: no soy rencorosa pero sí memoria me sobra, porque lloré mucho", colocó en un par de tuits.

La actriz explicó en otra publicación que sí le pagaron como decía el contrato, pero que ya no pudo encarnar a Titina. Aunque después de este proyecto, tuvo uno más y posteriormente se alejó de las pantallas para entrar a la política, en donde fracasó, en 2020 regresó con el filme argentino 'Rumbo al Mar'.

