VIDEO | Esta es la canción que Diego Verdaguer grabó con Ana Victoria antes de morir y ahora sale a la luz

A casi 8 meses de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel, su viuda, así como Ana Victoria, su hija, han mantenido vigente la presencia y emoción de Diego a través de la gira de presentaciones que ambas desarrollan por ciudades de Estados Unidos.

Con esto en la actualidad de la familia, la esencia de Diego se mantiene presente para ambas desde su música, su peculiar interpretación en las grabaciones que él dejó y, por supuesto, en la memoria de dos mujeres que conciben su vida en torno a lo que significó Verdaguer como esposo y padre, respectivamente.

Es por esto que Ana Victoria se da a la tarea de honrar a su padre y presentar el tema a dueto titulado "Pídeme", mismo que enarbola el amor de una hija hacia su padre y la felicidad de tenerle a su lado, de anhelarle y volverle a elegir siempre como guía de vida. Con un abrazo deseado hasta la eternidad, Ana Victoria busca que Diego se sienta orgulloso de ella como hija y madre.

La grabación de "Pídeme" fue hecha por Diego desde diciembre de 2021, previo a caer enfermo. Fue meses después que Ana Victoria pudo retomar el proyecto e imprimir su voz para fusionarse con su padre. Ante esto, la esencia del tema es mostrar respeto y admiración a su papá y al artista.

“Fue mi padre, mi maestro y mi confidente, mi luz y mi eterno amor; siempre me sentí muy orgullosa de ser su hija, pero conforme pasa el tiempo más lo admiro y lo respeto, me doy cuenta de todo lo que sembró y asumo con responsabilidad el compromiso de hacer realidad sus sueños, de llevar su bandera hasta lo más alto que pueda, de trabajar por lo que construyó y hacerlo crecer", comentó Ana Victoria en un comunicado.

Ante esta emoción, no ha sido fácil para Ana Victoria manejar la pérdida de Diego.

"Todavía hay días en que me siento muy triste, me hace mucha falta, pero recuerdo su ejemplo y eso me motiva a estar de pie, a seguir componiendo, produciendo, creando, a llorar para mí y a ser fuerte para los demás”.