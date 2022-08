Qué se necesita para convertirse en podcaster en México: la clave del éxito.

Guionista, productor y creador de podcast son los mejores términos para describir a Dany Saadia, director general de Dixo Media, la primera empresa en México que comenzó a grabar podcast, esta es la primera parte de nuestra plática, donde nos cuenta algunos consejos para convertirse en podcaster.

Historia del podcast en México

En 2005, Dany dejó de trabajar en Radioactivo, una emblemática estación de radio en la Ciudad de México que se caracterizó por darle al rock una importancia fundamental en su programación. El cierre de la estación le dio la posibilidad de dedicarse por completo a pensar en una innovadora y rara idea que rondaba por su cabeza: hacer podcast.

La primera vez que Danny escuchó la palabra podcast fue en medio de una keynote de Apple, cuando el legendario líder Steve Jobs anunció que se trataban de archivos de audio que podían descargarse de una computadora para ser guardados en un iPod.

Aprovechando los recursos que tenía y el talento de sus compañeros quienes también habían sido despedidos, Dany comenzó a operar Dixo Media con la idea de crear contenidos en audio que pudieran descargarse a una computadora como mp3.

En 2006, Dixo firmó un convenio de colaboración con Prodigy MSN para crear podcast, lo que dio inicio a un largo camino, en el que cada día Dany tuvo que encontrar la manera más adecuada para explicarle a marcas, oyentes, locutores y productores qué es un podcast, cómo se escucha, cómo se graba y cómo se puede ganar dinero produciendo podcast.

“Cuando llegaron los smartphones vendíamos podcast en Moto Rocket, porque era un celular donde podías guardar audios en formato mp3. Cuando salió el primer iPhone me lo compré de inmediato y empezamos a hacer muchos experimentos con apps, así creamos una app de Dixo, donde la gente podía escuchar nuestros podcast” explicó el también conductor del podcast llamado Gurunauta.

Ser o no ser un podcaster en México, el dilema

Tras muchos aciertos y errores, el éxito llegó de la mano de la idea de encontrar muchas formas de contar una historia, esto con el objetivo de diferenciar a un podcast de un programa de radio.

Así crearon historias originales, episodios especiales que son podcast de catálogo y contenidos para marcas con un estilo único que se aleja de replicar lo que se hace en radio o televisión.

Para Dany, la clave del éxito para convertirse en podcaster en México radica en saber cómo contar una historia, comprender lo que las marcas y la audiencia necesitan escuchar y tener un buen diseño sonoro.

“Grabar un podcast es muy barato a diferencia de la TV, cuando un guionista escribe “cinco elefantes caminan por un desierto”, eso se traduce en dinero y en un podcast puedes escribir “cinco elefantes flotan en el espacio”, puedes meter a la gente dentro de tu historia con un buen diseño sonoro y hacerlos imaginarse a los elefantes en el espacio”, explicó Saadía.

Historias como El Tao de Fernanda Tapia y las narraciones de Abel Membrillo quedaron marcados en la historia del podcast en México, donde las narrativas comerciales y las que se hacían por puro gusto, se concentraban en un mismo lugar, los estudios de grabación de Dixo Media.

“Hace poco, alguien me describió a mi (Dany Saadia) como la persona que siempre iba con las personalidades a preguntarles por qué no tienes un podcast y siempre me rechazaban” bromeó Dany.

¿Cómo convertirse en podcaster en México?

A lo largo de 17 años, el trabajo de Dany ha sido evangelizar a marcas, usuarios y plataformas sobre qué es un podcast y cómo pueden escucharlo, ya que hasta antes de 2017, cuando comenzó a funcionar Spotify, no había un lugar predeterminado para escuchar un podcast.

“Hemos pasado por todas las tendencias y los avances de la tecnología y siempre hemos experimentado. La satisfacción más grande para mi fue haber estado tanto tiempo en “la jungla” tratando de vender podcast y que después llegara una compañía estadounidense y comprara mi negocio”, puntualizó Dany.

Para Saadia lo más importante para convertirse en podcaster en México es tener paciencia, aprender a sobrevivir en “la jungla” sin perder la libertad para producir y crear, y sobre todo, apostar por cambiar la manera de contar historias mediante tres elementos clave: narración, investigación y producción, así como dejar atrás la idea que de los podcast de entrevistas aportan un valor adicional a la audiencia.

