La fobia a Michael Jackson es real y arruinó las vacaciones de una chica que acabó llorando en un bar

Ruby Marriott, una adolescente de 18 ha acaparado las miradas de todo internet, pues a través de TikTok, su hermana, identificada por su nombre de usuario como Mace, publicó el video de una fiesta donde se le puede ver llorando y añadió un mensaje inusual que despertó las dudas de la comunidad.

"Mi hermana tiene fobia a Michael Jackson", fue el mensaje que redactó mientras su hermana se puede ver aterrada, a punto del llanto, mirando fijamente a otro lado, menos al imitador del Rey del Pop que pareció en la pista de baila para realizar algunos movimientos y cantar "Thriller".

Junto a ella, sus presuntos padres intentaban alentarla, distraerla y hacerla feliz. Con abrazos y a través de mensajes de ánimo quisieron sacarla de su estado de trance, pero les fue imposible. El miedo de la mujer pudo más que cualquier otra cosa, y las reacciones no tardaron en llegar.

Ruby Marriott reveló un extraño miedo a Michael Jackson. Crédito: Instagram / @rubyxmarriott

Al parecer, se trata de una fobia mucho más común de lo que podríamos pensar, pues a través de TikTok salieron numerosos usuarios a expresar su sentir alrededor del video con temática de terror que alguna vez grabó y publicó. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes:

"Pensaba que era la única persona"; "Cómo pueden tener miedo al mejor cantante de la historia"; "Juro que la entiendo porque por años no podía ver fotos de él y cuando murió, pensaba que se me iba a aparecer por las noches"; "De chiquita pensaba que iba aparecerse en mi cuarto, me daba miedo la canción thriller también. Ahora lo amo"; "Yo cuando se convierte en zombie, en lobo, y cuando le alumbran los ojos y se ríe diabólicamente".

De dónde viene el miedo a Michael Jackson

Ruby, quien es estudiante en South Yorkshire, habló con el periódico The Mirror y explicó que se trata de un miedo genuino que comenzó cuando tenía cerca de cinco años. Todo nació, precisamente, por el video de "Thriller" y las teorías de conspiración que giraron alrededor de su persona durante muchos años.

Algunos de los rumores han escalado a través de la manipulación de las imágenes. Ruby aseguró que a lo largo de su vista ha visto fotografías que supuestamente confirmarían que está vivo, donde se le puede ver en ventanas o en el fondo de algunas escenas cotidianas.

"El miedo comenzó a empeorar cuando nos fuimos de vacaciones en familia a Los Ángeles y nos quedamos en una casa que alquilamos durante tres semanas. Había una puerta con unos ocho candados y uno de los miembros de mi familia dijo en broma '¿y si Michael Jackson se esconde allí?'", confesó a las reporteras Charlotte Penketh-King y Laura Shaman.

Fue probablemente uno de los capítulos más aterradores de su vida, pues durante varios días tuvo la misma pesadilla del cantante saliendo de un clóset y tratando de llevársela mientras dormía.

Así fue la noche de terror en un bar

Sobre el espectáculo grabado por su hermana, aseguró que se encontraba tranquila en los festejos de la boda de su tía cuando de pronto salió este imitador a realizar su tributo. Inmediatamente comenzaron los ataques de pánico, así que corrió hasta donde estaba su familia y solamente pudo llorar.

A pesar del paso de los años, su miedo no ha mejorado del todo, de acuerdo con las declaraciones para el diario inglés. De hecho, aseguró que le tomó varios días superar aquel encuentro en el bar, y constantemente debía llamar a su novio por la madrugada para quedarse dormida.

