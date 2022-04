Michael Jackson no está muerto y pronto saldrá a la luz, revela Mhoni Vidente

Fue un 25 de junio de 2009 cuando el mundo entero se vistió de luto, pues Michael Jackson el máximo representante de la música pop murió, a tan solo unos meses de presentar su gira “This is it” por todo el mundo.

De acuerdo con versiones oficiales, el llamado “Rey del pop” ??murió a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina mientras se encontraba en su casa en North Carolwood Drive en Bel-Air, Los Ángeles, California.

Desde el año 2009, algunas versiones aseguran que Michael Jackson sigue vivo y que incluso algunas personas han asegurado haber visto al “Rey del pop” en algunas ocasiones.

Otras versiones aseguran que Michael Jackson podría vivir con su hija Paris quien en diversas ocasiones ha compartido fotografías de su día a día y se alcanza a ver una sombra misteriosa y muchos aseguran que se trata de “El Rey del pop”, sin embargo, estas versiones no han sido comprobadas.

A estos rumores, se une Mhoni Vidente quien durante su transmisión exclusiva para El Heraldo de México de este miércoles 13 de abril reveló que Michael Jackson nunca murió y que pronto dará señales de su existencia.

De acuerdo con la vidente más famosa y acertada del mundo, será en los próximos meses de este año 2022 cuando Michael Jackson se va a dejar ver por mucha gente

“Vamos a hablar de algo muy importante, la carta de El Mago, no me la van a creer pero yo sí…este año cumple 13 años desde que desapareció Michael Jackson “El Rey del pop”, tuviera ahorita 64 años que la carta del Mago me dice que no está muerto, no es que va a resucitar, es que nunca murió es que es uno de los iluminados, por eso mucha gente lo ha visto en muchos lugares, en diferentes partes, decían que él ya traía un complot muy fuerte de los iluminados, la gente más poderosa del mundo, que él estaba incluido y que querían acabar completamente con su vida; se pone de acuerdo con el doctor y con varias personas de su familia para hacer ese teatro del velorio, de la muerte, pero yo visualizo que próximamente él va a dar señales de vida o que mucha gente lo va a ver”,señaló Mhoni Vidente para El Heraldo de México