Elvis Presley: Así luce HOY la famosa hija del "Rey del rock" que se casó con Michael Jackson |FOTOS

Tras el estreno de la cinta “Elvis”, la cual contó con la actuación principal de Austin Butler y Tom Hanks con la dirección de Baz Luhrmann, los usuarios y fanáticos del famoso “Rey del rock” han cuestionado más sobre la vida privada del famoso cantante, específicamente sobre cómo vive y qué ha sido de su única hija Lisa Marie Presley.

Su nombre es Lisa Marie Presley que nació en Memphis, Tennessee el 1 de febrero de 1968; desempeñándose como actriz y compositora. Es madre de cuatro hijos: Riley Keough, las mellizas Harper y Finley Love Lockwood y Benjamin Storm Keough quien murió en 2020.

La también apodada como “Princesa del rock and roll” es hija de Elvis y Priscilla Presley y nació en el Memorial Hospital Bautista en Memphis, Tennessee, luego de nueve meses de la boda de sus padres; tras su divorcio, ella vivió con su madre y también veía a su padre en ocasiones.

Sobre la vida privada de Lisa Marie

Se lanzó al mundo de la música con el apoyo de Linda Thompson, amiga y ex novia de su padre; fue en 2003 cuando lanzó su primer álbum titulado To Whom it May Concern, el cual alcanzó el quinto puesto en la lista de éxitos Billboard en Estados Unidos, lo cual la llevó a ofrecer conciertos en Reino Unido y Australia, así como una rueda de prensa en Japón, algo que su padre jamás logró.

Sin embargo, su primer acercamiento musical no profesional fue cuando grabó un dúo con Elvis titulado “Don’t Cry Daddy” en 1997, el cual no salió a la venta pero que logró una buena aceptación por parte del público.

Respecto a su vida privada se sabe que la hija de Elvis entró al mundo de la cienciología junto con su madre por influencias de John Travolta. La famosa ha tenido cuatro matrimonios; el primero fue con Danny Keough en 1988, procreando a sus dos hijos Riley y Benjamín; se divorciaron en 1994 llegando a buenos acuerdos y declarando que “eran mejores amigos”.

Tuvo cuatro matrimonios

Posteriormente mantuvo una relación con Michael Jackson y en 1994 se casaron sin embargo, en 1996 se divorciaron y no tuvieron hijos. A esta pareja se le atribuyeron diversas críticas y comentarios respecto que no era un amor real, sin embargo, Presley declaró en una entrevista con Oprah en 2010 que incluso decidieron seguir estando juntos cuatro años más pensando en volver ya que realmente estaban muy enamorados.

Otra de sus relaciones más escuchadas dentro del mundo de la farándula fue con Nicolas Cage, quienes contrajeron matrimonio en 2002, y que terminó a los tres meses, aunque en realidad el certificado de divorcio culminó hasta 2004.

Y su último cónyuge fue Michael Lockwood con quien contrajo matrimonio 2006 en Japón; procrearon a dos hijas mellizas Harper y Finley, sin embargo, en el 2016 se divorciaron argumentando “diferencias irreconciliables”.

