Elvis Presley: Ella fue la única y talentosa ESPOSA del "Rey del rock" con la que tuvo a su única hija

Tras el estreno de la cinta “Elvis”, la cual contó con la actuación principal de Austin Butler y Tom Hanks con la dirección de Baz Luhrmann, los usuarios y fanáticos del famoso “Rey del rock” han cuestionado más sobre la vida privada del famoso cantante.

En ese sentido, una de las dudas respecto a su vida que más ha surgido es todo acerca de su primera y única esposa Priscilla Presley, con quien estuvo casado de 1967 a 1973.

Priscilla Ann Beaulieu Wagner nació en Brooklyn, Nueva York el 24 de mayo de 1945; se dedicó al mundo de la actuación de cine y televisión participando en producciones como “Dancing With The Stars”, “Dallas”, “The Fall Guy” y en películas como “The Adventures of Ford Fairlane”, Austin Powers: International Man of Mystery y The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.

La relación de Priscilla y Elvis

La también empresaria estadounidense saltó a la fama en 1967 luego de casarse con Presley con quien procreó a su hija Lisa Marie Presley; los famosos se separaron en 1972 y se divorciaron oficialmente en 1973.

Priscilla Presley es hija de James Wagner, un piloto aéreo quien falleció tras vivir un accidente de versión cuando ella era apenas una niña, y su madre Ana Lilian era una estadounidense de ascendencia Noruega que se dedicó a la crianza de su pequeña hija.

Y fue en septiembre de 1959 cuando Priscila conoció a Elvis Presley en una fiesta, y posteriormente comenzaron una relación amorosa, eso a pesar de las dificultades por parte de los padres de ella, pues era un menor de edad.

La familia Presley. FOTO: Especial

Duraron 6 años y medio

Fue el 1 de mayo de 1967 cuando contrajeron matrimonio y el 1 de febrero de 1968 fue cuando nació la primera y única hija de esta pareja; sin embargo, esta se vio afectada y rupturada debido a la gran fama y el poco tiempo que dedicaba el cantante a su familia, además de vivir diversas infidelidades por parte de ambos.

Cabe señalar que ambos siguieron siendo amigos hasta el fin de los días del cantante de “Falling In Love”, y acordaron compartir la custodia de su hija, además de destinar el 5% de las ganancias que generará de discos, películas, y cualquier tipo de producto de mercadeo como parte de la manutención de la hija que tenían en común; su relación duró seis años y medio.

