Familia de Michael Jackson estalla luego de que Harry Styles fuera nombrado el “nuevo rey del pop”

Michael Jackson se mantiene como uno de los cantantes favoritos del público en todo el mundo, quienes no dudaron en defenderlo luego de que la revista Rolling Stone publicara la más reciente edición en la que Harry Styles aparece en la portada con el título el “nuevo rey del pop”.

El cantante británico hizo historia al ser el rostro en la nueva portada de la famosa revista, pues apareció de forma simultánea en 14 ediciones alrededor del mundo con países entre los que destacan Corea del Sur, India, Argentina y Reino Unido donde el título causó controversia debido a que fue comparado con Michael Jackson.

Desde los 80 Jackson obtuvo el título del “Rey del Pop” debido a su arrollador éxito sobre el escenario y el talento que mostró en otros aspectos como empresario, bailarín, actor y productor. Algo que lo llevó recibir más de 500 premios durante su carrera entre los que destacan más de 17 Grammys por canciones como “Thriller” y “Beat It”.

Harry Styles en la portada de Rolling Stone. Foto: Instagram @rollingstone

En la portada de la revista en Reino Unido, el intérprete de “Sing of the Times” aparece con el torso desnudo y usando un short rosa con lentejuelas, así como un abrigo blanco y a su lado la polémica leyenda que provocó la molestia de los fans y uno de los familiares de Michael Jackson.

Familia de Michael Jackson reacciona

La portada generó controversia y el sobrio del cantante, Taj, hijo de Tito Jackson, salió en defensa de su tío y envió un contundente mensaje a la revista en el que señaló que sólo existe un “Rey del Pop” y ese título siempre será para el cantante ya que lo ganó con gran esfuerzo.

“No hay un nuevo 'Rey del Pop'. El título de Rolling Stone no le pertenece y no se lo ha ganado, mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio. Sin faltar al respeto a Harry Styles, quien es mega talentoso. Denle su propio y único título”, escribió Taj Jackson en su cuenta de Twitter.

Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009 en medio de una inmensa controversia debido a las causas de su muerte ya los rumores señalaban que lo habían asesinado, aunque más tarde la autopsia revelaría que la causa fue una sobredosis de propofol y benzodiapzepina, dos fuertes calmantes que le fueron recetados.

