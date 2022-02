Super Bowl: Este es el mejor medio tiempo de la historia y no es el de Michael Jackson

Será este próximo 13 de febrero cuando se lleve a cabo el Super Bowl LVI, en el cual los Cincinnati Bengals se enfrentarán a Los Angeles Rams en la casa de los californianos, el SoFi Stadium de Inglewood. Y durante el ya tan esperado medio tiempo de este Super Bowl, podremos disfrutar el talento y poder en el escenario de Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J.Blige, Kendrick Lamar y Eminem.

Para todos los artistas, el presentarse en el medio tiempo del super bowl significa todo un sueño pues es el evento deportivo más importante del mundo por lo que millones de personas disfrutan de su actuación ya sea en vivo o a través de un televisor y ahora también vía streaming.

Debido a lo anterior, año con año el artista o artistas encargados de amenizar el medio tiempo del Super Bowl tratan de sorprender al público tratando de coronarse como “el mejor medio tiempo” en la historia de este magno evento deportivo.

Foto: Especial

Y aunque algunos artistas han estado a punto de lograrlo tales como Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stone, U2, entre muchos otros más; existe una cantante que rompió todos los esquemas y marcó un antes y un después con su actuación en el medio tiempo.

Foto: Captura de pantalla

¿Quién fue la cantante que dio el mejor tiempo en el Super Bowl?

Se trata de la cantante Diana Ernestine Earle Ross, mejor conocida como Diana Ross, quien tuvo la oportunidad de presentar su show en el medio tiempo del Super Bowl en su edición XXX.

Diana Ross se presentó en el Sun Devil Stadium en Tempe, Arizona, en el año de 1996, cuando Dallas y Pittsburgh se enfrentaron; la edición número 30 del Super Bowl merecía una gran celebración por lo que la encargada del medio tiempo lo hizo realidad.

Al inicio del show, Diana Ross salió en una plataforma en donde también había pirotecnia y con un mini vestido en color rosa, comenzó a interpretar el éxito “Stop in the name of love”, además de la cantante, en el escenario había cientos de bailarines.

El show duró poco más de 12 minutos, en donde interpretó sus diversos éxitos como: “You can't hurry love”, “Baby love”, “I will survive”, “Mountain high”, “Take me higher”, entre muchos temas más.

Además de la pirotecnia, la plataforma, los cientos de bailarines, Diana Ross incluyó en su show globos, múltiples cambios de vestuario, pero lo que cambió todo fue el espectacular toque final, un helicóptero aterrizó hasta el escenario, mientras que Diana Ross se despidió de su publicó, subió a la aeronave y salió del escenario de una manera digna de nunca olvidar.

