Super Bowl LVI: Lanzan potente tráiler del show de medio tiempo con Eminem, Dr. Dre y Snoop Dogg

Cada vez está más cerca el Super Bowl LVI que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California, casa de los LA Rams. Y aunque todavía no sabemos cuáles serán los dos equipos de la NFL que disputarán ese día el anhelado trofeo Vince Lombardi, lo que sí tenemos claro es que el show de medio tiempo será potente.

En 2021 se dio a conocer que el esperado espectáculo que ha sido protagonizado en otros años por estrellas de la talla de Michael Jackson, The Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Red Hot Chilli Peppers, Lady Gaga, Katy Perry y The Weeknd, por mencionar solo algunos, en esta ocasión correrá a cargo de los máximos exponentes del rap y el hip-hop.

Para la edición LVI del Super Bowl serán Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige quienes pongan el ambiente en la fiesta máxima de la NFL. Y como pequeño adelanto, este jueves 20 de enero, Pepsi lanzó un pequeño avance de lo que estos artistas nos mostrarán en el show del medio tiempo el próximo 13 de febrero.

El video, que dura casi cuatro minutos minutos nos muestra Dr. Dre jugando ajedrez mientras a Eminem rapea contra su alter ego, Slim Shady, vemos que Snoop Dogg conduce un lowrider, Kendrick Lamar compone algunas notas -aparentemente sin éxito- y Mary J. Blige posa cual diva en una sesión de fotos.

Entonces los cantantes coinciden en algún punto: todos reciben un mensaje al celular proveniente de Dr. Dre, quien los convoca a reunirse en el magno evento en la casa de los Rams. Todos son celebridades, entonces su llegada al recinto tiene que ser triunfal. Al ritmo de hip-hop y entre luces, los cinco descienden de sus vehículos y caminan juntos hacia el reluciente estadio.

