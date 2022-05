5 diseños de uñas para hombres con los que Harry Styles impone tendencia

Tener una buena manicura no es cuestión de género, pues todo el mundo puede llevar las manos muy arregladas de forma natural o con los diseños de uñas más atrevidos y con estampados, como es el caso de muchos famosos como Diego Alfaro y Harry Styles, quienes han conquistado las redes por presumir su estilo personal y gustos para llevar en las uñas en cada temporada.

En el caso específico de Harry Styles, las opciones son muchas, pues lleva años siendo uno de los principales íconos del nail art, porque sí, el cantante no sólo es reconocido por ser el rostro más influyente en la moda para hombres, sino también por su estética en la que nunca pueden faltar los diseños de uñas perfectos, ya sea con una sola base de color o con trazos que hagan referencia a sus canciones como un kiwi o una sandía.

Así que si buscas estar en tendencia y lucir como el intérprete de "Fine Line", puedes robarle algunos de sus diseños de nail art más atrevidos y con los que ha conquistado a sus fans, a la red y por supuesto al mundo del estilismo. Pues sabe mejor que nadie cómo lograr con sus uñas el complemento perfecto a sus looks.

Total red

Una de las últimas apuestas de Harry Styles son las uñas totalmente rojas, pues con ellas combinó el look de lentejuelas que usó para el video de "As It Was". Algo que es muy importante mencionar con este diseño y con el resto, es que el cantante siempre lleva las uñas cortas y en esta ocasión, no agregó más de un solo color.

El cantante suele llevar más de un color en sus uñas. (Foto: Instagram @harrystyles)

Tono aperlados

Tras lanzar Pleasing, el cantante británico también presumió un diseño de uñas que se recreó mucho en redes sociales, pues a pesar de llevar esmalte negro, otros tonos aperlados y claros como el rosa se convirtieron en sus preferidos. La siguiente foto muestra una idea general de cómo crear una paleta de colores y variar los tonos en cada uña.

Para un par de uñas negras, los tonos perlados y pastel son la opción perfecta para contrarrestar la tonalidad anterior y prueba de ello es el balance perfecto que el famoso logró. Mientras que para terminar de darle su toque personal, agregó sus clásicos anillos, que dan un plus al estilo de las manos.

Las uñas cortas están en tendencia, afirma Harry Styles. (Foto: Instagram @harrystyles)

Rojo y verde

Aunque en muchas ocasiones se le han visto diseños más elaborados, en los últimos meses Harry Styles ha apostado por sólo llevar las uñas con colores, como este otro caso en el que alternó entre las uñas el rojo y el verde, dos de los colores que también forman parte de su marca Pleasing.

El rojo y el verde son colores complementarios. (Foto: Twitter @Hstylespy)

Caritas

Por otro lado, el intérprete de "Falling" ha lucido diseños en los que todas las uñas llevan el mismo color de base, como es el caso del amarillo; sin embargo, para darle ese toque divertido, unos cuantos dibujos son perfectos. Y en el caso de esta idea con caritas sonrientes, ha tenido tanto impacto que es una de las más recreadas por las fans.

Este diseño es el favorito de las fans. (Foto: Pinterest)

Inspirado en sus canciones

Harry Styles está por lanzar su nuevo álbum "Harry's House", pero desde el 2019 "Fine Line" ha conquistado el corazón de todo el mundo y este último diseño está inspirado en él, pues mientras en la mano derecha lleva un color de base azul con las letras que conforman el nombre del álbum, en la otra lleva algunas frutas que hacen referencia a algunas canciones del disco, entre ellas una sandía, cerezas, un kiwi y una fresa.

Harry Styles también luce diseños más elaborados. (Foto: Twitter @shetefii)

