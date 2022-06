Reboot Los 4 Fantásticos | Fans piden a estos protagonistas: uno ya salió en Marvel, otro viene de DC y el tercero fue chico Disney

Una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sin duda es el reboot de Los 4 Fantásticos, personajes que han tenido dos sagas en la pantalla grande, de las cuales sólo ha gustado la primera -que tuvo dos cintas-, mientras que a la segunda le fue tan mal en 2015 que cancelaron la segunda entrega.

Fue en 2020 cuando Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, dio a conocer durante el Investor's Day que la familia de superhéroes conformada por Reed Richards (Señor Fantástico), Susan "Sue" Storm (Mujer invisible), Johnny Storm (Antorcha humana) y Ben Grimm (La Mole) tendrían una nueva película probablemente para 2023, la cual sería dirigida por Jon Watts, el hombre detrás del éxito del Spider-Man de Tom Holland.

Todo pintaba para que fuera una película igual de ambiciosa que la última entrega del amigable arácnido que se estrenó en diciembre del año pasado, sin embargo, hace no más de dos meses, Jon Watts abandonó el proyecto argumentando que se tomaria un descanso del cine de superhéroes. Desde entonces, el reboot está acéfalo y su posible fecha de estreno cada vez se acerca más.

Los directores que suenan para la cinta

Estas semanas se han barajado varios nombre de posibles candidatos para dirigir el reboot de Los 4 Fantásticos, incluido Sam Raimi, cuyo trabajo ya conocemos porque es el hombre detrás de la primera saga de Spider-Man y más recientemente de la exitosa cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero también se habla incluso de Taika Waititi, quien ya tiene mucha experiencia en el Universo Marvel, al igual que su entrañanale amigo James Gunn. Otra talentosa persona que también ha resonado para tomar el proyecto es la actriz Bryce Dallas Howard, quien dejó gratamente sorprendido al fandom de Star Wars al dirigir los que quizá sean los mejores capítulos de las series The Mandalorian y El libro de Boba Fett.

Otro actor cuyo nombre ha sido puesto en la mesa para dirigir la película es John Krasinski, quien recientemente se unió al UCM en la segunda película de Doctor Strange dando vida a uno de los integrantes de Los Illuminati: el Señor Fantástico quien, auqnue tuvo una muy breve aparición, dejó abierta la puerta para volver en un próximo proyecto.

¿Filtraron al elenco ideal?

Ya desde que se rumoraba sobre la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness mucho se dijo sobre los posibles cameos de personajes viejos y otros que jamás habrían aparecido en el UCM. John Krasinski siempre fue la primera opción de los fans (y al parecer también de Marvel) para interpretar a Reed Richards.

Entonces, al debutar en Doctor Strange 2, el actor de 42 años estaba más que confirmado para ser protagonista del reboot de Los 4 Fantásticos, pero la duda que quedaba entonces era quiénes serían los elegidos para completar el poderoso equipo cuyos derechos -que le pertenecían a Fox- volvieron a Marvel Studios apenas en 2019.

En un inicio se dijo que quienes acompañarían a Krasinski serían Kristen Bell, Chase Stokes y Seth Rogen como Susan, Johnny y Ben, respectivamente; sin embargo, a finales del año pasado sonaban dos reconocidas actrices para darle vida la esposa del Señor Fantástico: Charlize Theron, quien sí fichó para el UCM ya, pero como la poderosa hechicera Clea, quien aparece en la escena post-créditos de Doctor Strange 2 y confirma que habrá una tercera entrega.

La otra estrella del cine que todo mundo quisiera que diera vida a la Mujer Invisible es Emily Blunt, quien en la vida real es esposa de Kransinki y con quien comparte créditos en la saga de Un lugar en el silencio. Blunt ha expresado en varias ocasiones que no le interesa participar del cine de superhéroes, sin embargo, los fans piden a gritos que se una a su esposo en Los 4 Fantásticos y quizá cambie de opinión pronto.

Finalmente, en últimos días han circulado rumores de que los elegidos para completar el poderoso equipo de superhéroes serían dos estrellas del cine y la televisión. Uno de ellos sería Zac Efron, quien recordaremos tuvo sus inicios en Disney y ha forjado una carrera en la última década como galán y más recientemente como papá ya. A él los fans los quieren ver como Johnny Storm (Antorcha Humana) y hermano de Sue.

Y para dar vida a La Mole, estaría una de las revelaciones en el mundo de los superhéroes: John Cena, quien en algún momento de 2021 no negó estar interesado en dar vida al personaje y el que quizás estaría próximo a conseguirlo. Este año, la ex estrella de la WWE alcanzó la fama como Peacemaker, el antihéroe que conocimos en El Escuadrón Suicida cuyo éxito fue tal, que James Gunn produjo su propia serie para HBO Max.

Vale recordar que Cena ya había dicho hace algunos meses que Cena confesó que ya había audicionado para un importante personaje de Marvel y Fox, Cable, pero cuyo papel finalmente se quedó Josh Brolin. Ahora solo falta esperar que primero Kevin Feige consiga al director, y luego que este elenco sea reclutado por el elegido, pues los fans en redes sociales aseguran que es el ideal.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuándo sale Avengers 5? Estos son todos los rumores sobre el próximo gran crossover del Universo Marvel

Disney Plus: estas 6 series de Marvel ya tienen fecha de estreno en la plataforma de streaming