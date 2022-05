El mejor Joker de todos los tiempos llegaría a Marvel como el villano de una esperada película

Para nadie es un secreto que en los últimos años Marvel Studios y Warner han compartido a directores, actores y actrices para sus distintos proyectos basados en los personajes cómics de Marvel o DC. La prueba más reciente de ello es la llegada de uno de los mejores Batman del cine, Christian Bale, como el sangriento "Carnicero de los Dioses" Gorr en la próxima entrega de Thor: Love and Thunder.

Ejemplos sobrán cuando se habla de personalidades que han estado en ambas filas: James Gunn, Taika Waititi, Michael Keaton, Ben Affleck, Ryan Reynolds, Chris Evans, Natalie Portman, Hugo Weaving, Scarlett Johansson, Jared Leto, Samuel L. Jackson, Tilda Swinton, Lawrence Fishburne, Tom Hardy y hasta Josh Brolin han estado en películas de Marvel y DC.

Y quizá después de Christian Bale podría sumarse a las filas de Marvel Studios el actor que dio vida a uno de los villanos de DC más importantes del cine. Recientemente Giant Frakin Robot reveló que un poderoso ejecutivo se reunió con el multipremiado actor Joaquin Phoenix, quien ganó un Oscar por su magnífica interpretación del Joker en la cinta homónima que Todd Phillips lanzó en 2018.

¿A qué personaje interpretaría Joaquin Phoenix en Marvel?

Dicho medio especializado informó apenas esta semana que Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, habló con el histrión estadounidense de 47 años para invitarlo a formar parte de una película que recién se confirmó y que desde ya es muy esperada por los fans.

Y es que con un mes en cartelera Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está dando de qué hablar no solo por la trama, sino porque en la primera escena post-créditos de la cinta se confirma la tercera entrega gracias a la aparición de la poderosa hechicera Clea (Charlize Theron), quien le pide a Stephen Strange que la acompañe a arreglar el desastre que creó al deambular por el multiverso.

Evidentemente no se sabe más sobre Doctor Strange 3, pero Giant Freakin Robot afirma que sus fuentes son confiables y que Phoenix está en conversaciones para un papel como antagonista en la próxima película del Hechicero Supremo, interpretado por Benedict Cumberbatch personaje que, por cierto, ya le habían ofrecido a Joaquin.

“Cabe preguntarse quién podría estar buscando a Joaquin Phoenix como villano de Doctor Strange. Si bien el Maestro de las Artes Místicas tiene una galería de villanos tan profunda como cualquier personaje cómico, no muchos de ellos tienen un nombre reconocido al nivel del Joker o el Doctor Doom (…) es posible que solo estemos a unos años de ver a Joaquin Phoenix como el villano de Doctor Strange, Mephisto. Esperamos”, dice la publicación.

Durante mucho tiempo, los fans de Marvel Cómics han esperado a que Mephisto sea el villano en alguna de las películas y, aunque todo parecía indicar que éste aparecería de sorpresa en Spider-Man: No Way Home o Doctor Strange in the Multiverse por Madness, todas estas versiones que difundieron medios e insiders resultaron falsas.

Así luce Mephisto en los cómics. Foto: Especial

Mephisto está inspirado en Mefístoles, personaje del libro Fausto de Goethe. Es inmortal y tramposo, además de que cambia de forma a su antojo y manipula la materia, eso sin olvidar que hace hasta lo imposible con tal de apoderarse de las almas que considera valiosas y que le servirán.

