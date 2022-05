¿Quién es Gorr, el villano de Christian Bale en Thor: Love and Thunder, y qué tiene que ver con Venom?

La euforia por el nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder está a flor de piel, pero no por los enormes músculos de Chris Hemsworth o por la majestuosidad de Natalie Portman luciendo como Mighty Thor y portando el Mjolnir, sino porque por fin nos dieron un vistazo de cómo lucirá el principal villano de la cuarta entrega de este Vengador.

Se trata de Gorr, un alienígena proveniente de un planeta olvidado por las deidades, que será interpretado por el multiufacético actor Christian Bale, quien oficialmente hace su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). A este personaje de los cómics se le conoce como “El Carnicero de Dioses”, por lo que ya sabemos cuál será el rol en esta nueva cinta dirigida por Taika Waititi.

¿Quién es Gorr “El Carnicero de Dioses”?

La primera aparición del personaje fue en 2013 en la serie de cómics Thor: God of Thunder y fue creado por Jason Aaron y Esad Ribic. Gorr nació en un planeta árido, olvidado y sin nombre, el cual padecía de sed y hambre, catástrofes naturales y los constantes ataques de animales salvajes.

A Gorr lo enseñaron a creer en los dioses y encomendarse a ellos, pero éstos nunca atendieron sus plegarias, por lo que poco a poco iba perdiendo las esperanzas. Sus padres murieron cuando era pequeño, entonces quedó a su suerte hasta que se casó y tuvo varios hijos. Pero al parecer estaba destinado a la tragedia ya que su esposa y retoños fueron muriendo uno a uno a causa de terremotos y el hambre.

Eso significó el fin de la poca fé que le quedaba a Gorr. Entonces lo expulsaron de su pueblo por no creer en los dioses. Un día, cuando vagaba por el desierto casi al borde de la muerte, vio como dos dioses estaban peleando: uno era oscuro y se llamaba Knull, y el otro era morado, con una armadura dorada. Éste último le pidió ayuda, pero Gorr no lo hizo, ya que en ese momento el otro dios se unió a él y tomó la forma de una espada negra, con la que mató al contrincante.

Desde entonces, Gorr juró tomar venganza y matar a todos los dioses que se interpusieran en su camino, así que ha viajado por todo el universo junto a su Necroespada de Knull, hasta que llega a la Tierra y mata a varios dioses nórdicos, cuyos cadáveres encuentra después Thor. Así, Gorr y el Dios de Trueno pelean varias veces, en las cuales el hijo pródigo de Asgard sale avante.

Así luce Gorr en los cómics y en Thor: Love and Thunder. Fotos: Especiales

Entre los poderes de Gorr "El Carnicero de Dioses" se encuentran las habilidades que tiene con la Necroespada de Knull, la cual fue creada con la cabeza de un Celestial muerto (a estos dioses ya los vimos en la película Eternals, de 2021). Se puede decir que además de ser un terrible torturador, también es inmortal y es el creador de la bomba divina, un armamento que mata a los dioses.

Fue a mediados de 2021 cuando Tayika Waititi confirmó que Christian Bale se uniría al elenco de Thor: Love and Thunder y, aunque en estos meses se habían filtrado imágenes de cómo podría lucir el villano principal de la cinta, no fue sino hasta ahora que tuvimos el vistazo de su apariencia.

¿Cómo se relacionan Gorr y Venom?

Con sólo leer el apodo de Gorr sabemos que su misión principal en esta nueva película será aniquilar a los más poderosos de Asgard (y quizá de otros planetas), por lo que podríamos intuir que Thor: Love and Thunder podría ser la última película de Chris Hemsworth en el UCM, quien se sumaría a la lista de Vengadores iniciales que ya no están en la franquicia.

Sin embargo, la llegada del “Carnicero de Duoses” al Universo Marvel podría abrir la puerta a exitosas apuestas que poco a poco han ido cocinándose, como el debut de los simbiontes (como Venom o Carnage) en el UCM.

Y es que el personaje de Bale está fuertemente relacionado con esta raza de parásitos alienígenas llamados oficialmente Klyntar, pues el personaje que le dio la espada a Gorr (que vemos que empuña en el segundo tráiler de Thor 4) es nada más ni nada menos que Knull, el padre de los simbiontes, quien los creó para aterrorizar y dominar mundos.

El debut del “Carnicero de los Dioses” en el Universo Marvel es la señal perfecta para que personajes como Venom, Carnage u otros parásitos amorfos lleguen a las próximas cintas simplemente con mencionar a Knull, también conocido como el Dios del Abismo o la Oscuridad. Y es que para nadie es un secreto que Sony y Marvel tienen la intención de sacarle provecho al Spider-Verse, sumando ahora a sus antihéroes.

Prueba de ello son las dos escenas post-créditos de Venom 2 (Let There Be Carnage) y Spider-Man: No Way Home, donde vimos interactuar a Venom y Eddie Brock (Tom Hardy) en el universo del Spider-Man de Tom Holland.

SIGUE LEYENDO:

Spider-Man 4: Este tráiler con Tobey Maguire es todo lo que los fans soñaron sobre la cuarta película