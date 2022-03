¿Morbius, Spider-Man y Venom juntos? Director confirma que los tres existen en el mismo universo

Morbius, la nueva película de Marvel, está disponible en las salas de cine de México desde este miércoles 30 de marzo. Su director, Daniel Espinosa, ha respondido a una de las grandes incógnitas: ¿Spider-Man y Michael Morbius, personaje interpretado por Jared Leto, existen en el mismo universo?

Se trata de una pregunta para nada descabellada considerando que Spider-Man: No Way Home (2021) hizo posible ver en una misma cinta a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, los tres superhéroes arácnidos. Esto fue lo dijo el cineasta sobre la conexión entre El Hombre Araña y Morbius.

Las primeras referencias en torno a otro multiverso, esta vez con Morbius y Spider-Man como protagonistas, tienen que ver con la aparición en los tráilers de Vulture (Buitre), villano encarnado por Michael Keaton en Spider-Man: Homecoming (2017) y un cartel de El Hombre Araña con la palabra asesino escrita sobre él.

Al respecto, durante una entrevista para el portal Cinema Blend, Daniel Espinosa, director de Morbius, respondió en qué universo se desarrolla el filme, asegurando que la historia del antihéroe se desarrolla en el mismo universo que el Venom de Tom Hardy.

"Morbius vive en el mismo universo que Venom. Este es el universo del que vimos salir a Venom al final de Venom: Let There Be Carnage (2021), y regresar al final de Spider-Man: No Way Home".