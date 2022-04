De Batman a Gorr "El Carnicero de Dioses": Conoce al villano de Christian Bale en Thor: Love and Thunder

Si hay un actor multifacético, versátil y comprometido en Hollywood, ese seguramente es Christian Bale. Lo mismo lo hemos visto casi en los huesos para poder interpretar a Trevor Reznik en El Maquinista, que ganar unos enormes músculos para poder dar vida al Bruce Wayne/Batman de la exitosa trilogía de Christopher Nolan.

Al reconocido actor de 48 años lo hemos visto en grandes cintas American Psycho, Equilibrium, American Hustle y Ford V Ferrari, por mencionar sólo algunas, y al ya haber estado en las filas de DC y Warner, lo único que faltaba en su destacable carrera era ficharlo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Christian Bale fue Batman entre 2005 y 2012. Foto: Instagram christianbale.fans

Conoce la trágica historia de Gorr

Hacia la mitad de 2021, se dio a conocer que el director Taika Waititi había integrado a las filas de Thor: Love and Thunder a Chistian Bale y las redes estallaron cuando se supo que será Gorr, el villano principal de la cinta. Este personaje es conocido en los cómics de Marvel como "El Carnicero de Dioses" y quienes saben su trágica historia, pueden confirmar que se trata de un alienígena bastante poderoso, pero también vengativo.

Su primera aparición fue en 2013 en la serie de cómics Thor: God of Thunder y fue creado por Jason Aaron y Esad Ribic. Este personaje nació en un planeta árido, olvidado y sin nombre, el cual padecía de sed y hambre, catástrofes naturales y los constantes ataques de animales salvajes.

A Gorr lo enseñaron a creer en los dioses y encomendarse a ellos, pero éstos nunca atendieron sus plegarias, por lo que poco a poco iba perdiendo las esperanzas. Sus padres murieron cuando era pequeño, entonces quedó a su suerte hasta que se casó y tuvo varios hijos. Pero Gorr al parecer estaba destinado a la tragedia ya que su esposa y retoños fueron muriendo uno a uno a causa de terremotos y el hambre.

Así es Gorr "El Carnicero de Dioses" en los cómics. Foto: Wikia

Eso significó el fin de la poca fé que le quedaba a Gorr. Entonces lo expulsaron de su pueblo por no creer en los dioses. Un día, cuando vagaba por el desierto casi al borde de la muerte, vio como dos dioses estaban peleando: uno era oscuro y se llamaba Knull (el creador de los simbiontes, como Venom) y el otro era morado, con una armadura dorada. Éste último le pidió ayuda, pero Gorr no lo hizo, ya que en ese momento el otro dios se unió a él y tomó a forma de una espada negra, con la que mató al contrincante.

Desde entonces, Gorr juró tomar venganza y matar a todos los dioses que se interpusieran en su camino, así que ha viajado por todo el universo junto a su Necroespada de Knull, hasta que llega a la Tierra y mata a varios dioses nórdicos, cuyos cadáveres encuentra después Thor. Así, Gorr y el Dios de Trueno pelean varias veces, en las cuales el hijo pródigo de Asgard sale avante.

Entre los poderes de Gorr "El Carnicero de Dioses" se encuentran las habilidades que tiene con la Necroespada de Knull, la cual fue creada por el padre de los simbiontes con la cabeza de un Celestial muerto (a estos dioses ya los vimos en la película Eternals, de 2021). Se puede decir que además de ser un terrible torturador, también es inmortal y que es el creador de la bomba divina, un armamento que mata a los dioses.

Así luce Christian Bale como Gorr

El año pasado filtraron algunas fotografías de Christian Bale caracterizado como Gorr, en los que aparece con una túnica y maquillaje blanco. Ahora, esta semana salieron a la luz las fotografías de las figuras de acción de Marvel Series y ahí aparece con un traje blanco, algunas marcas en el rostro, las puntas de los dedos negras y no podía faltar la Necroespada.

Es probable que no lo veamos con tentáculos y otros elementos característicos del personaje original, que seguramente serían añadidos con GCI (imágenes generadas por computadora). Ésto se prestará a que toda la caracterízación que le realicen a Christian Bale será un punto a favor para que pueda dar una gran interpretación, como a todas las que nos tiene acostumbrados.

Thor: Love and Thunder llega a los cines el próximo 8 de julio y aún no cuenta con un tráiler oficial; sin embargo, algunos rumores en redes sociales apuntan a que el tan esperado avance podría ser una de las escenas post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película que se estrena el 6 de mayo en todo el mundo.

Primeros vistazos al Gorr de Christian Bale. Fotos: Especiales

SIGUE LEYENDO:

Doctor Strange 2: Revelan la inesperada relación entre Wanda y Gorr, el villano de Thor: Love and Thunder