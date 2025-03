Vendedores del Vive Latino se viralizan cantar y bailar en los conciertos de Siddhartha y Zoé sin dejar de atender | VIDEOS

Si en algo coincidimos los amantes de la música es que el fin de semana fue único gracias al Vive Latino 2025 que nos dejó icónicas presentaciones de nuestros cantantes favoritos, pero más allá de las canciones o artistas que conquistaron a miles de personas, lo cierto es que los momentos y el ambiente en el Estadio GNP Seguros resultó de lo más especial. ¡Y todo gracias a los vendedores!, que también disfrutaron los conciertos.

Prueba de ello es que durante el concierto de Siddhartha miles de asistentes hicieron del show algo único en medio de un atardecer que le dio el toque final al evento y si bien su esposa Yuya presente también se robó la tarde, lo cierto es que acaba de surgir un nuevo video en el que se ve cómo un vendedor de bebidas dentro del Vive Latino, disfrutó de su trabajo como nadie más.

La razón de lo anterior es que el hombre nunca dejó de servir bebidas mientras se mantenía de pie y frente a un carrito, pero en medio de los asistentes al festival de música; lo que lo hizo robarse la atención de todo el Internet fue que mientras atendía a los clientes, también disfrutaba del concierto de Siddhartha. Con un vaso en una mano y una lata de refresco en la otra, además de permanecer de espaldas al escenario, el hombre se puso a cantar y bailar.

Fue la usuaria de TikTok @iside.elii quien compartió el video de este especial momento y en la plataforma los fans del cantante ya están etiquetando a la pareja de Yuya, con la intención de que el vendedor de bebidas pueda conocer a su ídolo. Vestido con pantalones negros, playera roja y una gorra, el hombre servía bebidas mientras cantaba y bailaba con canciones como "Brújula", además que en todo momento presumió una enorme sonrisa.

La actitud del vendedor de bebidas dentro del Vive Latino 2025 conquistó a todo el Internet, pues aunque no podía quedarse a ver el show del cantante, ni tampoco dejar atrás sus obligaciones, todo el tiempo se mantuvo con una gran actitud y energía para atender a los asistentes al festival. Además, dio una gran lección de que todo se puede disfrutar, pues incluso dándole la espalda al escenario, dio muestra de cómo gozar de un concierto.

Ante la viralidad del señor vendedor, las redes estallaron en apoyo tanto para él, como pidiéndole al intérprete que lo busque e invite a su próximo concierto, para que así pueda disfrutar del show como se debe. En redes sociales se leen comentarios como:

"Yo agarrando cualquier chamba con tal de escuchar a Siddhartha", "ese señor estuvo en el Tecate PAL Norte y así estuvo todo el evento, él ya entendió todo", "yo demostrando que Siddhartha no fue solo una etapa", "para el siguiente concierto de Sidd me voy a ir a vender cervezas, me van a pagar y voy a escuchar a Sidd gratis", "hay que cooperarnos y cuando venda el Sidd solito, le pagamos el boleto al señor" y "lo quiero mucho, sr que canta y baila las del Sidd".