Maestra trans sufre discriminación al comprar una falda; sus estudiantes la sorprenden con este detalle | VIDEO

El caso de transbofia que sufrió una maestra se hizo viral en redes sociales, pues luego de que ella compartiera en su cuenta lo sucedido en una tienda de ropa sus alumnos no dudaron en externar su apoyo con un efusivo detalle que la conmovió hasta las lágrimas.

Los hechos ocurrieron en una tienda de ropa en Ceará, Brasil, hace algunas semanas cuando Jhosy Gadelha acudió para comprar una falda, sin embargo, cuando intentó probársela la dueña del establecimiento le pidió que se retirara y comenzó a usar pronombres masculinos para dirigirse a ella.

La maestra narró lo ocurrido en un video que compartió en sus redes sociales y fue retomado por medios locales, en él señala que le pidió amablemente a la dueña de la tienda que dejara de hablarle con pronombres masculinos, pero ella insistió señalando que se iría al infierno.

“Ella me miró a la cara y dijo que no me iba a llamar mujer porque no soy mujer, porque mi voz no es femenina, si por casualidad me operara de cambio de sexo. Ella usó su religión evangélica en todo momento para atacarme. Ella dijo que la gente como yo se va al infierno”, detalló la maestra.

Alumnos apoyan a maestra trans

Los alumnos de Jhosy Gadelha se enteraron de lo sucedido gracias a medios locales y redes sociales, por lo que decidieron organizar un detalle como muestra de apoyo debido a que ella se dijo afectada tras el acto de discriminación en la tienda.

En el clip se puede ver como los alumnos forman un "pasillo de honor" por el que pasó la maestra, todo mientras la recibieron entre aplausos y carteles con tiernos mensajes con los que le hicieron saber el gran cariño que le tienen.

"Fue una hermosa cadena de amor, solidaridad, respeto y empatía. Estas son semillas que planto diariamente no sólo en mi trabajo, sino en todos los lugares a los que voy. Esta lucha es nuestra y la venceremos", dijo la maestra a medios locales.

