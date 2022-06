Actriz Mitzy Castro denuncia discriminación en Bar 27: “Es un hombre vestido de mujer, no pasa” | VIDEO

El día de ayer la actriz Mitzy Castro denunció que la corrieron de la entrada del Bar 27 de la Ciudad de México, por ser “un hombre vestido de vestido de mujer”.

“Mes del prime y en el Bar 27 no me dejan entrar porque soy un hombre vestido de mujer, ¿cómo la ven? felicidades”, señala la actriz en una grabación que tomó afuera del lugar, mientras se observa a un encargado decir “ya está cerrado”.

Además, la joven actriz señaló que la corrieron del lugar por "ser una mujer trans" y agregó que recibió varios comentarios ofensivos afuera del lugar.

Cabe destacar que Mitzy Castro es una mujer cisgénero, sin embargo, en su cuenta de Twitter aseguró que no tiene ningún problema en que le pregunten si es trans y agregó que no quiere que ninguna mujer sea discriminada.

“Sigo asimilando lo que me pasó”

El día de hoy, a través de sus historias de Instagram, la actriz hace una reflexión sobre lo acontecido. “Me sentía hermosa, divina, empoderada, me gusté mucho ayer”. Sin embargo el sentimiento se desvaneció, pero más que lamentarse, le dio más fuerzas para reafirmar su personalidad.

“Como mujer cis sé que sus palabras nunca me podrán atravesar... pero anoche, yo estaba recibiendo esta discriminación” destacó.

Una situación que no desea que la pase a nadie. “Pensé en mis amigas, pensé en mis mujeres trans. No quiero que nadie pase por esto, fue horrible como ver que, hasta la gente de alrededor, estaba riéndose fue o sea muy ogete todo. No sé en qué momento en pleno junio del 2022, seguimos pasando por estas cosas. No quiero que ninguna mujer trans pase por esto”. señaló Mtzy entre lágrimas.

Finalmente hizo un llamado a “vivir en paz” y dejar atrás prejuicios. “Si soy un hombre en un vestido rosa y tacones, ¡qué te importa! Si soy una mujer gay vestida de hombre, ¡qué te importa! Podemos vivir en paz los últimos años que nos quedan de vida en este planeta se puede con respeto y dignidad”, finalizó.

