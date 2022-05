Modelo trans denuncia discriminación en aeropuerto de Dubai: "Quisieron revisar que fuera mujer biológica"

La homosexualidad es delito en unos 70 países, pero las orientaciones sexuales y las percepciones de género distintas al tradicional esquema hombre-mujer no son aceptadas en muchos más países.

A través de una publicación en redes sociales, Renata Altamirano, modelo e influencer trans mexicana, informó que sufrió un acto de discriminación en el aeropuerto de Dubai: no la dejaron pasar y las autoridades quisieron revisar que fuera una “mujer biológica”.

“Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Estoy en Dubai y no me dejaron pasar, quisieron revisarme que fuera mujer biológica, me han tratado horrible, estoy en shock y muy triste, cansada y desesperada”, alertó.

“No sé qué va a pasar conmigo y mi amiga , pero si pasa algo yo les cuento!! Tengo que salirme del país en este momento y me voy odiando los Emiratos Árabes”, agregó la influencer que actualmente cuenta con más de 173 mil seguidores.

En los videos que logró difundir se observa que estuvo en la oficina de alguna autoridad que alcanzó a grabar a escondidas. Hasta el momento se desconoce si la revisaron o no; sin embargo, gracias a sus historias de Instagram, se sabe que Altmirano ya está a salvo en Barcelona, España.

Cientos de sus seguidores expresaron su apoyo a través de la red social, incluso dándole a conocer que han atravesado situaciones similares o que no les han dejado “buen sabor de boca” en el país oriental.

El mal trago por el que pasaron las 2 transexuales vuelve a poner de relieve los límites a la tolerancia en el que sin duda es el país más abierto de toda la península Arábiga.

SIGUE LEYENDO

Mujer trans denuncia discriminación en gimnasio: "Una señora se ha quejado porque no se siente cómoda al verme"

"No soy él": Hostigan a chica trans porque difundieron sus fotos en redes y dijeron que era el asesino de Texas