"No soy él": Hostigan a chica trans porque difundieron sus fotos en redes y dijeron que era el asesino de Texas

El 24 de mayo de 2022 pasará a la historia como uno de los días más tristes y oscuros en Estados Unidos. Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió en la Robb Elementary School y abrió fuego en un salón de clases, asesinando a tiros a 19 niños de cuarto grado y a sus dos profesoras.

Todo ocurrió cerca de las 11:30 horas del martes, cuando el joven entró armado a la primaria, ubicado en un barrio texano cuyos habitantes son en su mayoría hispanos. Luego de cometer la masacre, Ramos fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza, quien lo confrontó y le disparó de muerte.

A raíz de la masacre en la primaria texana, mucho se ha dicho sobre Salvador. Los primeros comentarios fueron en torno de su afición por las armas de alto calibre, pues el crimen lo perpetró con un rifle AR-15 que presumió en redes sociales y que se compró como regalo de cumpleaños.

También han surgido más detalles sobre su personalidad y entorno. La mamá del chico dijo que era solitario pero jamás violento; aunque muchas otras personas que lo conocían afirmaban que tenía a veces comportamientos erráticos y que en varias ocasiones se autolesionaba debido al acoso del que era blanco en la escuela y al ambiente disfuncional en su propia casa.

Sin embargo, una versión errónea sobre el tirador de Texas que difundió el legislador republicano de Arizona Paul Gosar comenzó a tomar fuerza y ya está afectando a terceros. El funcionario de la Cámara de Representantes se atrevió a decir en Twitter que Salvador Ramos “era un inmigrante ilegal izquierdista transexual”, publicación que acompañó con la foto de una chica transexual.

La imagen circuló rápidamente en las redes sociales y, aunque muchos corrigieron al legislador y éste borró su tuit, las fotografías de la joven seguían en internet; luego, algunos la ubicaron y comenzaron a atacarla en sus cuentas personales. Un usuario de 4Chan publicó su perfil de Reddit y desde entonces la acusan de ser el asesino, a pesar de que éste fue abatido después de tiroteo.

“Esta no es la primera vez que me acosan, pero sí es la primera vez que me acusan de asesinato (…) Las personas transfóbicas existen y la gente rápidamente culpa a alguien por cosas terribles en lugar de buscar la verdad sobre lo que realmente sucedió”, aseguró Sam a NBC News, quien tiene 20 años y vive en Georgia, a más de mil kilómetros de donde ocurrió la masacre.