"Es momento de sanar", Jada Pinkett rompe el silencio tras las disculpas de Chris Rock

El domingo pasado el mundo del espectáculo se quedó mudo, tras la escena que protagonizaron Will Smith y Chris Rock. El golpe que le dio en el escenario ha dejado todo tipo de reacciones como una disculpa de Will Smith al recibir el premio, una disculpa de Chris Rock por el chiste que hizo, y hasta un muñeco de acción que recrea la icónica escena.

Pero después de dos días, la otra protagonista de la historia, Jada Pinkett rompió el silencio y dijo que es momento de seguir adelante.

A través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje muy contundente, en un fondo color rosa: "Éste es un momento para sanar y estoy dispuesta a ello", decía la frase en Instagram.

Jada Pinkett habló sobre la polémica con Chris Rock

"Es momento para sanar": Jada Pinkett

En su mensaje en Instagram dijo que es momento de sanar y que ella está dispuesta a hacerlo. Aunque este mensaje es un poco más corto del que dio su esposo, Will Smith que habló mientras recibía el Oscar el domingo pasado. "Lamento profundamente mi comportamiento (...) Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris", dijo el ex del Príncipe del Rap.

Hay que recordar que el la entrega de los Oscars, Chris Rock se burló de la alopesia que sufre Jada Pinkett y dijo que espera con ansias la secuela de J.I. Jane, la soldado estadounidense que tiene la cabeza rapada.

Aunque en principio, Will Smith se rió del chiste, la reaccción de molestia de su esposa hizo que se parara de su lugar y fuera hacia el escenario para tirarle un golpe a Chris Rock. Minutos después, el comediante ganó el Oscar a mejor actor, por interpretar a Richard Williams en El método Williams.

Jada Pinkett está dispuesta a dejar todo atrás

