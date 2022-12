Toma un respiro antes de conocer al exnovio de la esposa de Messi: "Al menos no me dejó por cualquiera" | FOTOS

Leo Messi y Antonela Roccuzo se conocieron en la infancia, cuando el futbolista de 7 años estaba en las divisiones inferiores del Club Newell's, y gracias a un primo de ella y amigo del mejor jugador de la historia, catalogado así por la revista británica Four Four Two.

Aunque la vida los llevó por rumbos distintos, ambos argentinos se volverían a encontrar en 2005, cuando una querida amiga de Antonela murió en un accidente automovilístico. Messi acudió al velatorio donde terminarían por darse de la química entre ellos, provocando que la rosarina dejara al joven con quien en ese tiempo tenía una relación sentimental, por el hoy delantero del Barcelona.

Pero quién es el chico al que Antonela abandonó por Leo. Aunque se desconoce su nombre, se sabe que también es de Rosario y que en su momento fue muy importante para "la Negra", así era apodada la esposa de Messi por sus amistades.En algunas fotografías que circulan en la red, se le ve a la adolescente muy enamorada de su entonces novio.

En la cuenta de Twitter Messimaniacas publicaron en julio de 2012 una fotografía en la que aparecen posando los dos jóvenes.

En internet circulan otras imágenes de la parejita y también se señala que cuando el joven fue abandonado por Roccuzzo expresó: "Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi".

"La negra" como le decían a Antonela dejaría a su ex por Leo. Foto: Especial

Antonela y Messi se casaron el 30 de junio de 2017 en Rosario, Argentina, la misma ciudad en la que se conocieron de niños; sin embargo, tuvieron a su primogénito llamado Thiago desde noviembre de 2012, luego en 2015 llegaría Matheo, en tanto que Ciro nació en 2018.

La familia es muy unida. Foto: IG/antonelaroccuzzo

