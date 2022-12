Joven sale a jugar futbol y al volver a su casa encuentra sus cosas en la calle

En redes sociales se volvió viral la lamentable historia de un joven que tras salir a jugar un partido de futbol con sus amigos al volver a su casa descubrió que ya no tenía hogar ya que sus cosas personales permanecían dentro de un cesto para la basura y otras bolsas de plástico. El video del momento fue grabado por uno de sus compañeros de partido y compartido en TikTok en donde se volvió viral.

Los hechos ocurrieron en una ciudad de Perú, y fue grabado por uno de los amigos del protagonista de la historia; en el clip se observa el momento en el que el hombre encontró sus pertenencias tiradas en la calle luego de regresar de disputar un encuentro de futbol en el barrio. En el clip se alcanzan a escuchar las risas de sus compañeros, quienes no podían creer lo que había pasado y se burlaron de su suerte.

Una vez que fue compartida la grabación en las redes sociales el video se volvió viral y arrasó en internet. Internautas de México, España y Estados Unidos, entre otros países, tuvieron múltiples reacciones y se solidarizaron con el protagonista, quien tras el éxito viral de su video ahora es identificado en todo el mundo por las lamentables consecuencias que le dejó el salir a disputar un partido de futbol de barrio.

Lo corren de su casa tras volver de un partido y su historia arrasa en internet

El joven protagonista del video viral no podía imaginar lo que podía ocurrir por el hecho de salir a jugar un encuentro de futbol con sus amigos, ya que al volver a su casa se encontró con la noticia de que lo habían "echado" a la calle con todo y sus cosas. El momento fue grabado por uno de sus compañeros de partido y su reacción se volvió viral una vez que el video fue publicado en TikTok.

El joven encontró sus pertenencias en un cesto para la basura.FOTO: Especial

En el clip se puede ver al joven volver a su casa luego de jugar fútbol con sus amigos, no obstante, luego de intentar ingresar se dio cuenta que sus pertenencias, entre ellas su ropa, se encontraba en la calle. Momento en el que se dio cuenta que lo acababan de correr de su casa y ahora se encontraba sin hogar.

En el video se alcanza a ver su reacción de incredulidad así como las risas de sus compañeros. Una vez que fue compartido en la red social china el clip arrasó y se volvió un éxito debido a las numerosas reacciones de los usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad de compartirle diversos de mensajes de ánimo y motivación al desafortunado protagonista de la historia.

El video fue compartido por uno de sus amigos en TikTok. FOTO: Especial

"Todo por culpa de Miyashiro"; "Nunca regreses porque luego se vuelve rutina y así no es la indicada"; "Lo mismo le pasó a mi hermano"; "Es la señal para saber que esa chica no es la indicada"; “Que se vaya a dormir a la cancha”; "Se nota que ni jugó"; "Divorcio a la vista"; "Que duerma en la casa de un amigo" y "Para que lo boten dudo que sea solo por ir a jugar pelota, no justifico, pero hay que ver ambas partes”, han sido solo algunos de los mensajes que los internautas compartieron en el video.

Su ropa fue guardada en bolsas de plástico. FOTO: Especial

