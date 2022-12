Perrito queda atrapado en un escaparate de una tienda de lujo, dueña pone en riesgo su vida para rescatarlo

Los videos de perritos que los internautas comparten en redes sociales destacan como de los más exitosos en internet e incluso de manera frecuente se viralizan. Aunque los más populares abordan situaciones cómicas o divertidas en las que se ven implicados los "lomitos", también existen clips en donde se les ve en circunstancias complicadas e incluso que ponen en riesgo su integridad.

Así ocurrió con un perrito que se viralizó en internet luego que una TikToker compartiera en la red social un video en el que se observa su rescate luego que quedara atrapado en una tienda de una exclusiva marca de diseñador en Londres. Una vez publicado el clip se volvió tendencia en redes sociales e incluso fue transmitido en diversos programas y noticieros del Reino Unido.

En la grabación se ve a la dueña del lomito intentar ponerlo a salvo e incluso arriesgó su integridad física con tal de salvar al perrito que yacía atrapado entre un mueble y el cristal de la fachada del inmueble. Finalmente el cachorro fue puesto a salvo y el momento de su rescate fue registrado por algunos testigos, entre ellos la TikToker que decidió compartirlo en la red social china.

Rescatan a perrito en exclusiva tienda de Londres y video se vuelve viral

Fue la usuaria de TikTok Chef Miguita (@chefmiguita) quien compartió el video, de solo unos segundos de duración, en el que se observa al perrito permanecer inmóvil en un reducido espacio que había entre uno de los muebles de la tienda y el cristal de la fachada del establecimiento.

Hasta ahora se desconoce cómo llegó el perrito hasta ese sitio. FOTO: Especial

Los hechos fueron captados en una tienda de la firma italiana Miu Miu, ubicada en Bond Street, en Londres. En el clip se ve a la dueña del "lomito" subirse al mueble para poder ponerlo a salvo, incluso arriesgando su propia integridad física. Sin embargo, finalmente y con la ayuda de otra persona, lo rescataron.

Para poder ponerlo a salvo tuvieron que utilizar un gancho para ropa, el cual colocaron en su correa y así pudieron tirar de él para subirlo y liberarlo de la situación en la que se encontraba.

Con la ayuda de un gancho el "lomito" pudo ser rescatado. FOTO:Especial

Luego de varias maniobras para liberar al perrito, la mascota fue rescatada sana y salva, y el video atrajo la atención de los testigos que se encontraban en aquel momento afuera del establecimiento. Como era de esperarse, una vez publicado en TikTok, el video se volvió un éxito en la red social y hasta el momento cuenta con más de 2.7 millones de reproducciones.

"El puppy: si voy a hacerme viral que sea en Miu Miu"; "Tantos 'por ahí no' y si lo terminaron subiendo por ahí"; "Me dan 10 mil infartos en el momento que miro que salta"; "El vecino de arriba... por qué me aplaude la gente?" y "Dios mío, como podría pasar algo así???", han sido solo algunos de los comentarios que los internautas compartieron en la publicación.

Momento en que el cachorro fue puesto a salvo. FOTO: Especial

