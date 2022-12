Descubre infidelidad de su esposo gracias a video de TikTok

La TikToker declaró que no era la primera vez que su hermano se implicaba con alguna de sus parejas. FOTO: Especial

En redes sociales es bastante frecuente encontrar videos en donde los usuarios exponen presuntos casos sobre infidelidad y suelen convertirse en virales en internet, algunos son grabados y compartidos por terceros mientras que hay otras situaciones que son dadas a conocer por los propios protagonistas, tal como ocurrió con una TikToker que quiso contar su historia en la red social china.

Se trata de la usuaria Beny (@benyylareyna) quien compartió la historia de cómo tras 20 años de matrimonio descubrió que su marido le era infiel gracias a un video de TikTok. Además en el clip confesó quién presuntamente era la persona con quien la habían engañado, muy cercana a ella y que le llevó a vivir esta mala experiencia.

La mujer aseguró en redes sociales que se trataba de su hermano la persona con quien su esposo le había sido infiel, noticia que la dejó consternada y la llevó a no creer más en las relaciones ni mucho menos en su esposo, declaró en su video. Una vez que compartió su anécdota en TikTok, el video se volvió viral y hasta el momento cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios de los internautas.

"Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro", confesó

En un par de videos que la TikToker compartió en la red social contó cómo se llevó el "trago amargo" de enterarse que su marido le era infiel con su propio hermano. Además agregó que esta no era la primera ocasión en que su hermano se veía implicado en sus relaciones de pareja.

La TikToker contó su experiencia en la red social y el video se volvió viral. FOTO: Especial

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Porque carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, se lee en el texto que aparece en el video.

La usuaria narró que fue su vecina quien le escribió y le compartió un video en donde se observa a dos hombres caminar por la calle tomados de la mano y en broma le preguntó si uno de ellos era su esposo, ya que en la grabación se ve a ambos de espaldas y no se alcanza a percibir su rostro.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, indicó en la grabación.

Video genera polémica en TikTok

La mujer aseguró que fue una amiga quien le compartió el video en cuestión. FOTO: Especial

La TikToker aseguró que una vez que identificó a los dos personajes del video quiso ponerles una trampa para ponerlos en evidencia, sin embargo, esto ya no fue necesario ya que, declaró, una vez que llegaron a su casa los encontró en estado de ebriedad y besándose. Por lo que, ante eso decidió agarrarlos a escobazos, narró, y procedió a correr a su esposo de su casa.

La mujer confesó además que ahora tendrá que mudarse de su casa para tratar de olvidar la infidelidad de su marido y las circunstancias en cómo se enteró. Además que la parte más complicada de su experiencia será el aprender a vivir con la traición de su hermano.

"Todo mundo se está riendo de mí, parece gracioso, que tu marido se acueste con tu hermano, la cosa está en que ya los corrí a los dos. Eramos muéganos, hermanos del alma, pero no es la primera vez que me pasa. Me pasó cuando tenía 17 años. Duele más por el tema familiar, al esposo lo puedo cambiar, pero a mi hermano cómo lo cambio, cómo cambio a la familia", concluyó.

