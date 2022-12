VIDEO | Mujer alimenta a su bebé en el piso "como si fuera pollo" y desata críticas en redes

En redes sociales usualmente se vuelven virales los videos de comedia, animales, belleza y consejos, entre otros; los más vistos son aquellos de madres que comparten sus experiencias de vida. Ahora, se popularizó el caso de una mujer que alimenta a su bebé en el suelo, tal como lo hacen algunos animales, entre ellos las gallinas y pollos. El clip fue compartido en redes sociales como TikTok, donde generó polémica entre los internautas, quienes tacharon de "mala madre" a la usuaria que compartió la grabación, identificada como @desertbabysteps.

La protagonista del video muestra cómo alimenta a su bebé de una forma inusual. En el clip se observa que la mujer le lanza pequeños trozos de comida a su hijo recién nacido, mientras él se encuentra recostado en el suelo. La joven, llamada Raquel Tolman, según su biografía, comentó que esa es la manera en la que alimenta al menor cuando ella se encuentra enferma, ya que así le resulta "más fácil".

La mujer aseveró que alimentaba así a su hijo porque estaba enferma. Foto: captura de pantalla

"Le doy pequeños snacks, como si fuera un pollo", mencionó Raquel Tolman, una mujer originaria de Utah, Estados Unidos. Tras la publicación del polémico video, internautas no dudaron en difundir el caso y hacerlo viral, por lo que actualmente suma más de 8.3 millones de visualizaciones y ha acumulado cientos de comentarios, la mayoría de ellos negativos.

"Literalmente ella está alimentando a su bebé en el sucio suelo, ¿cómo puede estar esto bien porque estás enferma? No seas madre si no puedes cuidarlo", dijo una usuaria molesta por el comportamiento de Tolman. "Los suelos albergan bacterias peligrosas, por lo que realmente necesita una alfombra adecuada para hacer esto, no solo su alfombra sucia", escribió otro internauta en el clip.

Internautas mencionaron que el suelo alberga bacterias. Foto: captura de pantalla

Pese a los comentarios negativos, algunas personas se pusieron del lado de la mujer y justificaron sus acciones. "Es muy fácil criticar desde un celular o una computadora sin pasar por determinadas situaciones" y "estos comentarios muestran cuántas personas nunca han estado enfermas y se han quedado solas para cuidar a sus hijos", fueron algunos de los comentarios positivos que obtuvo el polémico video.

