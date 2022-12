VIDEO | "Tienen complejo de inferioridad": periodista argentino insulta a los mexicanos

Desde el encuentro entre México y Argentina en fase de grupos de Qatar 2022, en el que los sudamericanos ganaron 2-0, los ánimos entre los hinchas de ambos países han estado muy calientes. Ahora, previo a la final de Francia vs la "albiceleste" las discusiones en redes sociales han vuelto a surgir.

Y es que hay un antecedente en este mismo torneo, pues cientos de aficionados de México y Argentina se enzarzaron en las calles de Doha dos días antes de que ambas selecciones se enfrentaran en el estadio Lusail. Los aficionados de ambos equipos coincidieron en la ciudad y comenzaron a lanzarse insultos y a empujarse unos a otros.

México cayó ante argentina en fase de grupos. Foto: EFE.

Los seguidores argentinos se encararon con sus rivales, que profirieron insultos a gritos a Leo Messi en cuanto vieron a la hinchada albiceleste. Aunque no estuvo presente ningún miembro de las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento no fue a más porque los propios aficionados de ambos equipos separaron del tumulto y alejaron de la situación a los más encendidos.

¿Qué es lo que pasó ahora?

Los mexicanos se enfurecieron luego de que un periodista argentino llamado Alejandro Fantino aseguró que los mexicanos tienen “complejo de inferioridad” ante los de la “albiceleste”, “quieren ser nosotros y no pueden… no les da, no pueden no llegan, sueñan con jugar como nosotros”, disparó.

“Jugamos al fútbol así nacimos así porque tenemos una conjunción… Se comunican un montón de cuestiones, jugamos porque tenemos raíces europeas y aprendimos a jugar fútbol desde chiquititos”, remató.

Para querer matizar las cosas agregó que en México se boxea muy bien, que hay una superioridad musical y un sentimiento patriótico muy grande, además de que “luchan en cualquier país… “pero para el fútbol no hay conexión”. Concluyó al decir que México tendría que “refundarse” 15 veces para que en unos mil 500 años alcancen el futbol argentino,

Álvaro Morales responde

El polémico periodista mexicano Álvaro Morales también mandó un mensaje para los sudamericanos, a quienes les dijo: “Están confiados de que ya les van a dar el título mundial, siento que están muy confiados… Me gusta la soberbia, es buena si se sabe manejar, yo la sé manejar y ¿ustedes?… ¿Están confiados, o tienen miedo?”.

Luego de esto, un jugador argentino muy bien conocido en México, por su paso en Pumas, Emmanuel “Tito” Villa, escrbiió en Twitter: “Veo a muchos mexicanos y argentinos ofendiéndose mutuamente! En qué momento nació ese resentimiento?”.

