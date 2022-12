El Escorpión Dorado denuncia que YouTube le borró todos sus videos del Mundial de Qatar 2022

El Escorpión Dorado informó en sus cuentas oficiales que YouTube borró todos sus videos del Mundial de Qatar 2022. Sin darle ninguna explicación, la plataforma, a la que ha pertenecido desde hace muchos años, eliminó su contenido, por lo que tomó su cuenta de Instagram para explicar a sus seguidores qué es lo que había pasado con sus clips, pues muchos notaron que ya no se encontraban en su canal.

Alex Montiel, nombre del comunicador detrás de la cámara, es una de las celebridades de internet que fue al país árabe para apoyar a la Selección Mexicana y también retratar cómo se vive en aquella nación llena de contrastes. Con su personaje documentó varios partidos, así como algunos momentos cómicos con la afición. Sin embargo, hace unos días sus videos ya no estaban disponibles en su canal, por lo que muchos de sus fanáticos pensaron que los había bajado por alguna indicación.

El Escorpión Dorado denuncia que eliminaron sus videos de Qatar

El influencer dio a conocer a sus más de 5.7 millones de seguidores en la plataforma de Meta, que YouTube fue el que borró sus publicaciones de la Copa del Mundo, sin embargo, aseguró que esta vez no le explicaron la razón por la que no están disponibles. Con la típica forma de expresarse, El Escorpión Dorado preguntó a sus fanáticos si querían que volviera a compartir los clips, o bien esperaba hasta que se resolviera el problema con la red social propiedad de Google.

El Escorpión Dorado muestra que YouTube eliminó sus videos Foto: Especial

"Y en otras pinches noticias, no, yo no los quité del canal, para los que le han preguntado dónde ching*dam*dre están mis videos del mundial, pues 4 andan bloqueados y/o borrados jajaja. Qué opinan? Los vuelvo a subir y ustedes los vuelven a ver o me espero hasta que se arregle el pedo?", compartió en su post en el que mostró una captura de pantalla en la que se observan los videos con millones de visitas, pero que tienen una señalización de "bloqueados".

Mientras algunos internautas se mostraron preocupados, otros más lo criticaron y aseguraron que siempre es "más de lo mismo", por lo que celebraron que YouTube haya bloqueado su contenido. Ante este tipo de respuesta, al puro estilo de El Escorpión Dorado contestó a sus detractores: “Y aún y cuando te quieres convencer de lo contrario eres mi fiel p*rrita seguidora lame ri**tas que no me puede dejar de ver, comentar y de seguir jajajajja. Pinc**insecto cagadito jajaja”, señaló.

En tanto, esta no es la primera vez que un creador de contenido denuncia que han bajado su contenido sobre el Mundial de Qatar 2022. Y es que de acuerdo a los usuarios, la FIFA es la propietaria de todo lo que tenga que ver con la competencia deportiva, por lo que ha reclamado derechos intelectuales en diferentes contenidos de personalidades que viajaron para cubrir la Copa del Mundo.

